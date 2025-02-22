深圳電雞圍城：用家稱有苦自己知　新規上路外賣員「路霸變弱勢」

「在深圳，大牛真沒小牛方便。」價格合算、使用方便，能讓生活半徑大大拓寬的電動車正成為深圳人的「新寵」。住在龍崗的小琳最近發現，身邊越來越多同事和朋友買入了電動車。



今年以來，全國多地推出電動車以舊換新相關政策。電動車現在已經成為了快遞、外賣等行業必不可少的運輸工具，同時也為市民的短途出行提供了便利，甚至還形成了一些愛好者群體。

但另一方面，當浩浩蕩蕩「電雞」大軍穿梭在深圳的街頭巷尾時，卻又常常為行人或者駕駛人士都帶來種種的危險。

「電雞」大軍穿梭在深圳的街頭巷尾，常常為行人或駕駛人士帶來種種危險。（深圳派授權使用）

充電費趕超電動汽車 新規上路苦了外賣員 點圖放大了解更多：

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深圳人躲得過地鐵高峰 躲不過電雞圍城

早上八點，在龍崗的繁忙路口，車輛絡繹不絕。小琳戴着頭盔，騎着電動車，掃視前方密集的人流，試圖在擁擠的人行道中找到一絲空隙能順利穿過。小琳說：

在大馬路上騎電動自行車很卑微，車速不得超過25km/h，走在機動車道上又經常被轎車催促打喇叭，人行道又窄又彎曲，一不小心就會發生剮蹭甚至車禍。而發生安全事故時，人們往往把矛頭指向騎電動自行車的人。

和小琳一樣，騎「電雞」通勤的人遍佈深圳。數據顯示，深圳電單車不少於550萬輛，電動車亂象，已成為深圳交通治理的頑疾，不少市民就曾吐槽：「電雞」亂穿插、闖紅燈、逆行、載人上馬路……還有些車主出去「威」卻不戴頭盔，導致傷亡事故頻發。

更令人詬病的是，不少電動自行車更被隨意地被改裝，改裝後電動自行車的時速甚至能飆升90公里，而改裝後的電池也容易出現自燃甚至爆炸的情況。同時，加裝雨棚、加長坐墊等情況也很常見，這類非法改裝大大增加了超載、刮蹭等安全隱患。正如電動自行車改裝圈裏流行的說法：「小牛不改，不如推下海。」可見電動自行車改裝已經幾乎是車主們的「必選」。

駕駛電動自行車無需考取駕照，有大量車主未按規定上牌，造成了上牌政策未能貫徹到位的尷尬現實。數據顯示，2024年1月至7月，深圳共查處電動自行車違法140萬宗，按年上升10.4%。同時，電動自行車電池爆炸的新聞頻出，小則引起小型火災，大則導致受害者燒傷毀容。因此，近年來呼籲「禁電」的聲音並不小，不少人把埋怨的矛頭直指他們心中猶如馬路殺手般的電動自行車。

在深圳的街道、路口，時不時就有一輛「電雞」呼嘯而過，無論是行人還是司機對此都心有餘悸。在通勤高峰期，無論是行人、轎車還是電動車，每個人都在爭分奪秒，誰也不讓誰。為了避免碰撞，陳夏只能扭動車身，在狹小的間隙中擠來擠去。然而，小琳要面對的還不止這些，該走哪條道？停在哪？什麼地方可以充電？這些問題都充斥着她的日常生活。

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【延伸閱讀：深圳550萬輛電雞橫行人行道 市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊】深圳行人路上隨處可見龐大的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

行人路幾近消失 到處穿插險象環生 點圖放大看看深圳電動自行車亂象：

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電雞充電樁集體漲價 趕超電動汽車充電費

要說深圳人對電動車的態度，可以說愛的很愛，恨的很恨。如今深圳人的普遍感受，深圳已經變成了「電雞之城」，地鐵站口、小區周邊等等公共區域，都被電單車包圍。辦公商圈和地鐵站附近，雖有專門的電動車停放區域，但有限的停放區並沒有辦法滿足過量的電動車。譬如羅湖水貝，那些本應乖乖停放的電動自行車，卻霸道地停放在盲道上，讓盲道淪為裝飾；龍崗布吉地鐵口更是誇張，五排電動車垂直排列，像一道道鐵閘，行人只能戰戰兢兢地在那狹小的縫隙中穿行，每一步都如履薄冰。不少通勤者通過電動車解決「最後幾公里」問題。因此，這些地方聚集了大量的電動車，嚴重擠佔了行人和車輛的空間。

同時，也有不少「電雞」車主們都反映，家門口的電動自行車充電樁都悄悄漲價了，稱其為「充電刺客」，皆因充電樁的漲價幅度將近一倍。不少市民擔心，長此以往，電動自行車的充電費用是會趕超電動汽車，會導致更多人將「電雞」帶回家充電，助長危險發生。

小王發現，以前電動車充滿電只需要兩塊多（人民幣，下同），現在卻要五、六塊錢。他在城中村內充電樁上充電8小時，扣費總計7元，消費明細中電費僅為2元，而服務費高達5元。小王吐槽：

以前充滿電只需要3塊錢，現在充滿就要近10塊錢，一下子漲了一倍，算下來一個月預計多花100多塊，一年就要多花1200多塊，小數怕長計，真的快充不起了。

還有網友曬出賬單：「以前5元能充滿，現在還要加收7.2元的服務費，服務費比充電費還要貴，現在這麼坑人了？」小王算過這樣一筆賬，一部電動自行車充滿約消耗1.5度電，家充換算一下才1塊錢，但如今充電樁收費卻要8-9元，確實貴得多。

究其原因，是這些充電樁大多設在公共停車場裏，每月都得向合作的停車場支付額外的費用，價格往往不菲。居民住宅小區內的電動自行車充電設施用電，電網企業均應按居民合表用戶電價計收充電電費；居民住宅小區以外的電動自行車充電設施用電，按其所在場所電價政策執行。

至於服務費，商家可結合市場供需狀況，自行制定充電服務費標準。對此，有市民就覺得：

不許漲電費，商家就漲服務費，這種變相收費不合理。

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深圳實施最嚴新規 騎手成為「弱勢群體」？

在2024年11月1日，電動自行車「新國標」正式落地實施。新國標繼續沿用了2019年出台的「最高設計車速不超過25km/h」規定。這一限速規定，雖然已經實施5年，但執行起來一直形同擺設。而在2025年9月1日實施的「新規」中有一條特別收到「電雞人」的關注：完善了電池組、控制器、限速器的防篡改要求，增加了6類防篡改檢查方法示例。這次新規在限速25km/h的基礎上添加了限速器的防篡改，從源頭上限制了電動車的速度。

新規一出，以電動自行車作為交通工具的上班族來說，通勤時間的增加不可避免；接送孩子上下學的家長們影響不大，載娃上路，25km/h倒是安全穩定的速度。但對「電雞」依賴性極強的外賣騎手，則對新規中的限速條款反應極為不滿。

外賣騎手韜濤透露，現在外賣員接單後，平台要求的平均配送時間在30分鐘內，一般配送距離在2至4km之間，正常情況下，時速要達到30-40km才能在規定時間內送達。「顧客比較急的話，有時也會開得稍微快一點，最多50km/h，如果按照新規的不超過15公里，根本來不及。」還有騎手吐槽：

要真的嚴格執行下來，我們都不用做了。

對於很多旁觀者來說，只要全面禁止電動自行車，就能解決所有問題。但在小琳、韜濤等人看來，加強違法處置，以及完善道路設施便能緩解許多問題。目前深圳550萬輛電動車保有量，與之相對應的，是深圳超3成左右的道路沒有設置非機動車道。如有人用機動車道的寬闊平坦作對比，更體現出深圳非機動車出行的路權缺位。有人被迫騎上機動車道，游擊戰式騎車，遊走在被開罰單的邊緣。「有物理隔離護欄，有高度差，道路不能是斷頭路，而要連續」，這些才是關鍵。僅僅劃幾條線，用不同顏色區分，只是治標不治本。

這些問題的存在，不僅使非機動車道車道失去了專用通道的意義，還可能導致更多的交通事故和社會矛盾。最近，針對深圳人出行的路權之爭，市交通運輸局已經將獨立的非機動車道納入規劃建設，接下來，深圳將按照每年新改建300-500公里的速度，推進非機動車道建設。相信以後，「人人有路走、車車有道開」，也將成為現實。

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