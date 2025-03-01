有片｜幼稚園校巴起火3女童被燒死 目擊者：起火後司機還繼續開
撰文：許祺安
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2月27日上午，安徽省淮南市壽縣炎劉鎮金色童年幼稚園一輛校巴，在接學生前往幼稚園途中突然起火，3名女童被燒死。當地殯儀館證實稱，已經接收到3名孩童的遺體。家屬則表示，死者均爲女孩，年齡都在5歲左右。
死者的父親邵先生表示，這輛接學生上學的校巴比較破舊，而且他聽現場目擊者說，該校巴已不止一次在行駛途中起火，「第一次起火的時候，司機滅了火，還繼續往前開」，後續才發生大火。
邵先生表示，昨天早上8點左右，他送孩子第一個上了校巴，後續校巴去接其他孩子，在前往幼兒園途中，大概在8時半校巴起火。起火時他5歲的女兒在校巴上，沒有被救下來。
網傳影片可見，一輛校巴被燒至只剩漆黑的車架，現場有大火和濃煙，多名學生被安排在道路旁等待，學生數量目測超過20人，不過根據校巴車身標註的核載人數都是19人，而且家長們還在幼稚園的一輛校巴上發現一瓶滅火器已經過期。
據了解，壽縣警方2月17日才發文表示為開學季進行了「校巴大檢查」。2月28日上午，多名家長前往炎劉鎮金色童年幼兒園向園方了解情況，幼兒園目前還是正常開學。
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