貴族幼稚園女教師課室內穿黑絲跳豔舞拍抖音　幼童全入鏡家長暴怒

新竹市1間私立幼兒園傳出，1名任職8年的女老師在教室大跳豔舞還錄影上傳抖音，教室內學童也被鏡頭拍到，引發家長反彈。事發後新竹市教育處依法裁處3萬元（新台幣，下同）以上、15萬元以下罰鍰。



新竹市1所貴族幼兒園發生女老師穿著性感並在教室拍攝短片事件。（抖音）

據了解，新竹市這所幼兒園堪稱「貴族幼兒園」，園方表示該名女老師已任職8、9年，平時在家長間的口碑也不錯，園方得知後也很驚訝，經了解確認該老師行為不恰當，校內討論後，決定立刻解聘該名女老師，也會加強校內管理，並主動聯繫學童家長提供關懷與協助，避免再發生類似事件。

女老師在鏡頭前熱舞，也把當下經過的幼童一起錄進影片裡。（抖音）

而這名女老師擁有一頭秀麗黑色長髮，皮膚白皙且身材火辣，她穿著黑色絲襪或是熱褲、短裙，有時甚至是幼兒園制服，她在鏡頭前隨音樂節奏大跳豔舞，即使舞技並不出眾，仍吸引至少2.3萬名粉絲追蹤，影片更是獲讚達33萬。

從發布記錄可見，這位女老師常穿著火辣拍攝短片上傳抖音。（抖音）

但她表演的地方正是幼兒園教室內，許多幼童無意間入鏡成為她的「表演背景」，影片在網絡傳開後，不少家長痛批該名老師行徑太離譜，園方更是疏於管理才造成事件發生。

對此，新竹市教育處督學林美英指出，依《幼兒教育及照顧法》規定，揭露幼兒資料者，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，市府除將依法裁罰，也請該幼兒園深切檢討、落實巡堂作業，加強教師倫理相關知能，若發現不當情事應主動勸導或溝通，盡到管理責任。

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