23歲清華畢業生荷蘭留學離奇失蹤超2周 護照手機皆留公寓內
撰文：鄭寧
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3月10日，留學荷蘭的23歲清華畢業生羅生門已失聯超2周，目前仍無音訊。
據新京報報道，2月23日晚間，羅生門的同學在其住所公寓附近超市看見他，隨後羅生門失聯。
3月7日，羅生門在荷蘭當地的親屬曾到其公寓查看，發現現場沒有犯罪痕跡，其護照手機都在公寓內，「人不在這麼長時間了，正常嗎？」家屬透露，荷蘭警方查到羅生門最後一次使用門禁在2月23日凌晨2點12分，但並沒有看到他本人出現在監控中，有可能別人使用了他的門禁。
羅生門親屬稱，羅生門2001年出生，2024年到荷蘭留學，此前未曾出現失聯，「他是個非常聰明的，有藝術氣息和音樂才華的、想學習邏輯學和哲學的男孩子」。
除羅生門家人發佈尋人啟事外，他所在的研究院也曾發布郵件尋人，其朋友也在社交媒體發布多條尋人啟事，目前當地警方已介入搜索羅生門的蹤跡。
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