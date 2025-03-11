方大同遺作被炒至3880元　歌迷斥吃人血饅頭 　經紀公司緊急發聲

歌手方大同2月21日因病離世，終年41歲。其遺作專輯《夢想家》的價格在二手市場上被瘋狂炒作，原價299元（人民幣，下同）至399元的唱片被炒至逾2、3000元一張，大批歌迷強烈不滿。

方大同創建的獨立音樂廠牌賦音樂緊急發聲，呼籲歌迷通過正規渠道購買正版專輯，切勿輕信炒作行為。



《南方都市報》報道，方大同最後一張專輯《夢想家》於2024年11月18日至2025年2月17日開啟預售，實體專輯分為CD、黑膠、彩膠三種類型，售價分別為99元、299元、399元。其中，彩膠專輯以盲盒形式發售，包含紅膠和綠膠兩種顏色。

2020年，方大同在TMElive特別現場演出。（微博＠方大同）

方大同《夢想家》專輯分為CD、黑膠、彩膠三種類型。（微博＠方大同）

《夢想家》實體專輯在二手市場上的價格迅速飆升。（南方都市報）

方大同去世後，《夢想家》實體專輯在二手市場上的價格飆升，其中彩膠唱片，尤其是紅膠版本因數量稀少，被炒高1500元至3000元不等，更有賣家標價高達3880元。此外，隨專輯附贈的方大同親筆簽名照也被單獨掛售。

對於專輯價格被抬高，歌迷紛紛怒斥「吃人血饅頭」，並呼籲抵制黃牛，也有人向「賦音樂」提出將方大同所有的專輯重新出版，並以預購的方式控制成本預算。

2020年，方大同在TMElive特別現場演出。（微博＠方大同）

賦音樂緊急發聲，呼籲歌迷通過正規渠道購買正版專輯，切勿輕信炒作行為。（Facebook@FU MUSIC）

3月9日，「賦音樂」發布聲明，表示正在安排讓歌迷以正規方式購買正版專輯，並提醒歌迷切勿購買高價炒作專輯，以免權益受損。

報道引述「賦音樂」表示，《夢想家》專輯不限量發售，官方渠道仍可訂購，預計6月發貨。歌迷呼籲理性對待，抵制哄抬價格的行為，讓方大同的音樂以純粹的方式被銘記。