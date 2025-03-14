通一次馬桶被收數千元！貴價疏通劑「師傅狂用8瓶」內地女怒提告

家裡馬桶堵塞自己無法處理時，會請師傅到府維修。



但中國大陸一名女子請人來處理馬桶堵塞問題，居然被收取3179.7元人民幣，女子事後發現師傅用的疏通劑報價和實際價格相差甚遠，憤而提告。

一名深圳女子請人處理馬桶堵塞問題，被收取3179.7元人民幣，女子事後發現師傅用的疏通劑報價和實際價格相差甚遠，憤而提告。（微博影片截圖）

疏通劑市價最平12元竟開價385元還擅自用8瓶 判決曝光（點圖放大瀏覽）：

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根據深圳廣電集團都市頻道《第一現場》報道，廣東深圳一名女子日前因馬桶堵塞，在平台上購買下水道維修服務，不過師傅上門後要她取消平台訂單，改為現場支付，並以「使用管道疏通劑比換馬桶優惠」的說法，誘導女子購買一瓶要價385元人民幣的疏通劑。

女子同意使用2瓶疏通劑，然而師傅表示沒有效果，擅自再使用6瓶，最後向女子收取100元人民幣的上門費，以及8瓶疏通劑的費用，共3179.7元人民幣。不過女子事後得知，該款疏通劑實際價格才幾十元人民幣，憤而告上法院。

法官表示，385元的疏通劑明顯超出市場價格，且師傅擅自使用另外6瓶疏通劑，有誘導女子消費之嫌，其行為構成詐欺，需賠償女子9539.1元人民幣。

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