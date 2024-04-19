中年男憑「甜美女聲」扮美女狂騙5男子　其中1人還擺了40圍酒席

愛情使人盲目！近日大陸出現一起驚人的網路戀愛詐騙，一名大陸男子利用自己甜美清脆的「嗓音」，假扮正妹與受害者們談情說愛，藉此敲詐5名年輕男子，得手近30多萬人民幣。



還有人延開40多席（婚宴），結果卻換來一場空，其中還有2名大學生，幾人嚮往愛情卻也馬上體會失戀痛苦。

警局清唱張惠妹《如果你也聽說》甜美女音驚呆在場警員（點圖放大瀏覽）：

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根據《深圳新聞網》報導，重慶市萬州區近日發生一起詐騙案，蘭姓男子因為失業缺錢，竟利用自己天生的「甜美女嗓」，假扮成正妹與5名未婚男子談戀愛，以此騙了共約30多萬人民幣。

受害者平均只有26歲，5名受害者中，還有2人是在校的大學生，而相同的是他們都對婚姻抱有很大期待。

據《頭條新聞》表示，一名住在萬州的25歲胡男向警方報案，稱他在網路上認識一個叫做「萌萌」的大二女學生，因為女方各種理由，在短短10多天，就匯了2萬人民幣給對方，結果直到報案連見都沒見過一面，他才驚覺自己可能被騙了。

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警方指出「萌萌」其實是一位住在萬州的31歲蘭姓男子，而經過審訊，蘭男對詐騙一事供認不諱。

他利用自己天生的女性嗓音，還盜用正妹網紅的頭貼，藉此吸引許多求愛者。

而他會主動發語音消息給對方，還會與他們通電話、唱情歌，隨著彼此更加熟識、感情升溫後，便會向受害者們哭窮，不斷以各種理由敲詐他們。

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其中一位溫男更在今（2024）年1月與「萌萌」訂好婚期，在老家開了40多桌酒席，結果婚禮當天，卻連新娘的影子都沒看見，直接損失3萬多人民幣。

而蘭男還直接在警局中清唱張惠妹的《如果你也聽說》，甜美女音讓在場警員驚呆，事件在網路引起討論就有許多網友表示，連面都沒見過，居然就擺了40桌，十分佩服溫男的魄力。

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