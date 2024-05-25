「仙女油漆師傅團」爆紅　着Bra Top稱方便工作　客人大讚好專業

你見過女工班進行外牆塗漆嗎？高雄有1家設計公司，就有好幾名年輕的正妹員工，專門負責外牆塗料設計的工作。



她們得搬運笨重的貨物，還得攪拌油漆、補土、爬到高架梯上上漆。

她們不同於一般的油漆工把自己包緊緊，而是穿著小背心輕鬆幹活，十分特別，工作成果老闆也深感滿意，特別封她們為「仙女工班」！

獲讚比男人更專業 穿Bra Top只為方便工作 點圖放大看看「仙女工班」工作情形：

+ 15

外牆塗面設計工傅旻真喊：「收刀啊，它也要有一個俐落的收刀！」你沒看錯，忙著粉刷牆壁的，是一群女工班，不論是拌塗料、補漆，還是補土，一個個全神貫注，一點兒也不馬虎！相信嗎？這份工作，她們一做1年多，開心的很！

傅旻真受訪時指：「因為我朋友也知道我是比較創作系的，後來就去找師傅，然後就跟他學，工法可以讓它像山又像海，所以你就覺得水泥它不是像這麼生硬。因為我本來就有在健身、瑜伽，其實這個相對來講，我覺得沒有那麼累！」

【相關圖輯】港版羅拉真身曝光！小背心女運輸工：男人堆中工作很自在（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 18

就算進貨、搬工具，她們也是英雌不讓鬚眉，只是穿著細肩帶小背心上工，難免不引人注目。

外牆塗面設計工七七解釋：「我在案場實作的話，我也希望自己是比較輕鬆，比較舒服的操作方式，所以師傅也沒有太限制我們，我們就穿自己舒服，然後方便工作的衣服就可以。」

其實，她們的作品，深獲業主喜愛。設計公司業者王永涵表示：「我們每個業主都很驚訝，都覺得為什麼女孩子做得出來，但其實女孩子比較細心，比較溫柔，手的滑順度也比較好，做出來的美感其實是很棒的！」

【同場加映】台版羅拉｜地盤深夜驚見「最美工頭」 IG曝光數萬網民關注留言（點擊放大瀏覽）：

+ 35

只是，不同於傳統的建築工人或油漆工，不論男女，在大太陽底下工作，總是把自己包得緊緊緊，她們勇於秀自己，醫生說，曝曬在陽光下，仍然得留意曬傷及皮膚癌。皮膚科醫生宗天一便回應指：「長時間長期在戶外工作的話，或者有曝曬紫外線的話，是比較容易得到皮膚癌的。」

避免罹患皮膚癌，醫生建議在大太陽底下工作，還是要做好防曬才行！

延伸閱讀：

樓上鄰居狂敲！妹子「開大絕復仇」 全場笑了：直接搬走

【本文獲「TVBS」授權轉載。】