二十四節氣．春分｜「6大禁忌」不要犯　要在這時間才開始立蛋

2025年的春分落在3月20日，象徵著春天已經過了一半。



這一天，全球幾乎晝夜等長，不論你身處何地，太陽的日照時間都恰好為12小時。

清水孟國際塔羅小孟老師透露，春分有六大禁忌要注意，並提供三大開運方式，趕快學起來迎接一整年的好運氣！

二十四節氣．春分｜「6大禁忌」不要犯 這樣做容易發生交通意外（01製圖）

點圖放大看看春分6大禁忌及3個開運方法：

+ 6

小孟老師指出，春分過後，北半球各地開始晝長於夜，南半球則是夜長於晝。在伊朗曆中，春分是新一年的開始。因此，春分養生的關鍵在於「養陽氣」，建議多吃綠色食物與鮮蔬，如花椰菜、毛豆、高麗菜等，並多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶。

此外，小孟老師特別提醒以下「六大禁忌」：

1. 春分期間陰陽相半，晝夜均等，寒暑平分，因此避免吃大辣與冰冷飲料，以免身體不適。

2. 不宜劇烈運動，當心心血管不適。

3. 春分不宜探病，因為這一天被視為新年的開始，不宜帶病氣入家。

4. 避免過度行房，因為春分溫差大，容易導致身體虛弱。

5. 避免開車過快，因為霧氣較重，易發生交通事故。

6. 避免清晨上山，霧氣重視線不佳，容易滑倒或發生意外。

【延伸閱讀】緬甸詐騙營｜小心！命理師指4生肖2025年最易被騙 屬雞勿投機（點圖放大閱讀）：

+ 15

而「開運」方面，小孟老師建議：

1. 3月20日17:01分開始立蛋，象徵一年四季的好運氣。

2. 接春分水，在春分時間打開飲水機或水龍頭接水飲用，可以洗臉，代表開春大吉。

3. 吃太陽餅或到戶外曬太陽，吸收春天太陽光帶來的好磁場。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】