有片｜廣州女｢叫救命｣鄰居急報警！消防破門半裸男女抱衣服極尷尬
撰文：ETtoday
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尷尬！廣州近日發生一宗離譜事件，一處公寓7樓不斷傳出女人的呼救聲，樓下的鄰居聽見後，趕緊報警處理，怎料消防員到場破門，卻看見一對男女走出，還露出一頭霧水的表情，似乎是被打擾了興致，離奇的影片曝光後，讓中國網友看傻眼。
即睇事發經過：（按圖了解）
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據了解，這宗事件發生在一處公寓，住在6樓的住戶聽到樓上傳來女子的呼救聲，對方不斷高喊着「救命啊」，嚇得他趕緊撥打電話，通報消防員到場。
當地消防人員獲報後不敢大意，立即出動前往現場。由於多次敲門無人應答，消防人員立即開始破門工作，試圖營救房屋內的「受困者」。
不過，由於房門相當堅固，消防人員用腳踹、用身體衝撞都無法撞開，於是拿來鐵撬，打算直接破壞房門。怎料破壞到一半時，房門突然從內部打開，一名裸着上身的男子走出詢問「怎麼了？幹嗎？幹甚麼」，旁邊則有一名女子抱着衣服，跟着探出頭來。
點擊觀看影片：
離奇的影片曝光以後，在中國網絡上掀起廣泛討論，不少民眾對此傻眼直言：
．「肯定沒有喊救命，人家喊的是『啊！啊！啊！要死了』」
．「這男的實力派，女的都喊救命了」
．「我猜是樓下故意的，應該是聽得煩了」
．「看這肚子就知道，女的是個演技派」
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