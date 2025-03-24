最後一秒被反超　重慶半馬女選手衝線前舉手慶祝失冠：大意了

3月23日上午，2025重慶女子半程馬拉松賽上演戲劇性一幕，原本領先的女選手肖芬在終點前放慢腳步提前舉手慶祝，結果被另一名選手甘志芳反超。

肖芬賽後表示，自己確實感到很遺憾，幾乎是零點幾秒的差距，她不該在最後時刻放鬆警惕提前「開香檳」，但本次比賽也刷新了個人最好成績（PB），她依然感覺開心。



直播畫面顯示，肖芬在賽事中一直領先，在即將衝線時，她提前張開雙臂慶祝，結果被跟隨其後的甘志芳反超，僅僅零點幾秒的差距失去冠軍寶座。賽後，肖芬在社交平台上傳了其衝刺階段的影片，並配文「收到朋友發來的視頻，好好看了一遍反思！」。

有網民認為，肖芬是太大意才讓其他選手反超，「但凡回頭看一下都不可能讓後面的超過來」、「最後幾百米得回頭看看其他人的位置，這明顯沒發現後面追上來」、「很好奇，雖然領先那麽多，但是要沖線前那麽遠的距離你一眼都不往後看一眼嗎？還有就是追上的時候你聽不到聲音嗎？」；也有人調侃稱「第二名回去得2個月睡不著覺」、「你是唯一讓網友記住第二名，忘記第一名是誰的亞軍」、「人生大忌：提前開香檳」。

2025重慶女子半程馬拉松賽，肖芬在賽事中一直領先。（影片截圖）

2025重慶女子半程馬拉松賽，肖芬在賽事中一直領先。（影片截圖）

《縱覽新聞》報道，肖芬介紹，在比賽的前十幾公里她都是一路領先，甚至前7公里，身後幾乎都沒有人，只有轉播車跟隨。最後幾十米的衝刺階段，她還加速拉開與第二名選手的距離，但確實沒有想到在衝線時出現低級失誤，「當時我真的是懵了，堅持了21公里，卻在最後時刻大意了」。

對於提前慶祝的舉動，肖芬坦言，可能源於她跑越野賽的習慣，「跑越野時，我會提前舉手抓橫幅，這次可能是習慣性動作，沒想到在馬拉松賽場上成了失誤」。她表示，這次經歷讓她深刻認識到，比賽不到最後一刻絕不能放鬆警惕，「反思的點有兩個，一是最後幾百米一定要回頭看，二是絕對不能提前放鬆」。

原本領先的肖芬在終點前放慢腳步提前舉手慶祝，結果被甘志芳反超。（影片截圖）

盡管錯失冠軍，肖芬在本次比賽中依然刷新了個人最好成績（PB），以1小時24分23秒完賽。她表示，這次比賽原本是「撿漏」，因為許多高水平選手分流到其他賽事，「賽前我還和朋友說，能跑進前30就不錯了，沒想到一路領先。刷新了PB，卻大意失去冠軍」。肖芬坦言心中的確充滿遺憾，但也為朋友甘志芳奪得冠軍感到高興。

現年35歲的肖芬是一名業餘跑者，從2023年9月開始跑步，至今已參加了19場比賽。2023年11月，她在2023中國10公里精英賽重慶站取得第18名，「當時還進入了中國女子10k百強榜，後來參加比賽的頻率就快了起來」。

肖芬表示，這次失誤也是一次重要教訓，她以後絕對不會再提前慶祝，一定要堅持到最後一刻，「對於我們這些又要上班又要帶孩子的跑者來說，能站上賽場已經很棒了。希望大家都能享受跑步帶來的快樂」。