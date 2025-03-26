雲南男酒後call公安要求代駕　宣稱有｢AK47與AK48｣　遭行拘5日

內媒報道，雲南大理一名男子醉酒後打內地報警電話110，要求公安派車接送，還宣稱自己有AK47與AK48，遭警方行拘5日。



據「昆明西山公安」公眾號消息，近日，一名酒醉的大理男子施某在同學聚會散場後，將報警電話當作「代駕熱線」，連續4次撥打110要求派車接送。面對民警的勸導，施某不僅置若罔聞，還語出驚人，稱「我有AK47和AK48！」「要炸派出所！」

涉事男子。（昆明西山公安公眾號）

民警迅速行動，查證事實後，公安機關依法對施某作出行政拘留5日的處罰。

據介紹，《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十五條規定：有下列行為之一的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款:（一）散佈謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的；（二）投放虛假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蝕性物質或者傳染病病原體等危險物質擾亂公共秩序的；（三）揚言實施放火、爆炸、投放危險物質擾亂公共秩序的。