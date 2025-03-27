內地「網紅兒童」亂象：7歲女童化濃妝跳舞直播　輟學Vlog湧現

近期，內地一名4歲網紅「瑤一瑤小肉包」深陷擺拍風波，「網紅兒童」這一群體再次成為輿論關注的焦點。《南方都市報》調查發現，在部份短影片和社交平台上出現不少未成年人輟學、退學vlog內容，個別未成年網紅為「在線營業」長期請假，學業疑受影響。此外，部份未成年人家長以記錄孩子日常生活為由，為孩子戴假睫毛、化濃妝出鏡直播，甚至將孩子打造成「大胃王」引流變現。應該享受童年生活的幼童卻成為了家庭主要的收入來源。



有專家指出，當前社會上的一些浮躁風氣影響，未成年人容易產生「讀書不如當網紅」的認知扭曲。與此同時，部份家長將家庭教育異化為「投資行為」，打造畸形人設，會對孩子的健康成長帶來不良影響。



月賺8000元 小學生疑請假300日在家直播

今年2月，擁有2000多萬粉絲的內地4歲小網紅「瑤一瑤小肉包」因一則被絆倒的影片，身陷擺拍風波。與此同時，「瑤一瑤為什麽4歲了還沒上學」的質疑也隨之而來。盡管後續經玉屏侗族自治縣婦聯工作人員證實，瑤瑤已於今年春季開學時入園，但未成年網紅的上學問題仍成為了公眾關注的焦點。

3月12日（星期三）上午11點半左右，六年級在讀的小網紅「苒**」正在某平台上直播化妝，直播間背景疑似在家中，彈幕中不停有網民詢問「你今天不上學嗎？」

除了「瑤一瑤」外，像「苒**」這樣在上學期間直播或者在線營業（工作）的未成年博主並不少見，部份疑似處於長期請假狀態。例如，另一名有著80多萬粉絲年僅14歲的網紅「蘇***」更在直播中坦言已請假300多日，令人質疑其實際是否已長期輟學。

據了解，「苒**」與其姐姐「悅**」，兩人每月靠短影片收入可達7,000至8,000元人民幣，若全職直播收入更可達兩萬元。家人亦曾在直播中透露，「上學不積極」、「老師也不會說他們」，引起外界對其學習狀況的擔憂。

未成年人發輟學Vlog：不上高中可賺更多錢

報道指出，在短影片平台上，可搜尋到如「10後輟學女孩日常vlog」、「07女孩輟學打工」等內容，不乏標榜「自由人生」「新人求關注」等標籤的青少年作品。當中不乏有用戶留言稱「看完我更想輟學了」，或詢問「輟學之後可以找什麽工作」，顯示輟學分享正在對其他未成年觀眾產生影響。而部份成功「逆襲」的成年自媒體人分享，也被疑似未成年人視為榜樣取經；有用戶貼出高中退學申請表並配文「不上三年高中是不是可以賺更多錢」，獲得13萬點讚。

家長給孩子打造「大胃王」人設。

7歲女童化濃妝直播跳舞。

7歲女童化濃妝跳舞直播 家長為孩子打造「大胃王」人設

除此之外，還有7歲女孩化濃妝跳舞直播；以及有家長打著紀錄孩子日常生活的旗號，給孩子拍攝美妝穿搭、零食測評、甚至是「大胃王」吃播的影片，賬號粉絲量從幾萬到幾十萬不等。其實早在幾年前就曾有媒體報道過3歲「吃播」女孩佩琪被喂到70斤、5歲兒童美妝博主教化「蜜桃純欲妝」、6歲男孩蒙眼走鋼絲等畸形的網紅兒童案例。

針對未成年人出鏡直播，2021年、2024年中央網信辦都發布相關規定，明確規定「嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播。」；重點整治利用「網紅兒童」牟利，惡搞兒童博取關注、賣慘引流的短影片平台問題。今年兩會期間，也有多位代表關注「網紅兒童」的相關議題，認為這會令青少年陷入急功近利的泥潭。

專家：惡意擺拍、打造畸形人設 實為對未成年人的變相剝削

青少年輟學Vlog湧現。

南都民調數據顯示，36%的受訪網民認為未成年人當「網紅」或會導致學業荒廢，甚至給未成年的粉絲群體帶來不良影響；近四成受訪網民擔憂未成年人會染上攀比、拜金等不良風氣。

對於這類現象，中國社會科學院互聯網法治研究中心主任劉曉春指出，惡意擺拍或為兒童設計「畸形人設」以博流量，本質上已構成對未成年人的變相剝削，對其心理與身體健康構成損害，必須嚴加治理。

中國法學研究所研究員支振鋒則表示，未成年網紅亂象的根本問題出在成人身上。部份家長將曬娃變為「投資行為」，試圖以網紅兒童帶動家庭收益，卻忽視孩子健康成長。他建議，加強家長的數碼素養教育，提高隱私保護及文明上網意識。他強調，「年少成名」不應被視為成功捷徑，否則極易導致青少年產生錯誤觀念，如「高考不如整容」、「讀書不如直播」，從而輕視教育與專業技能，走上急功近利的錯誤道路。