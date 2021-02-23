「兒童網紅」現象頻發 　官媒：在社會形成不良價值導向

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 21:56

在網紅盛行的年代，不少人為了成為網紅而「擠破腦袋」。內地網紅小馬雲近日因流量不再，而被送回農村老家一事，或許為不少家長敲響警鐘。事實上，有部分家長為了打造「兒童網紅」牟利，犧牲孩子身心健康，直播間吆喝帶貨、鏡頭前瘋狂進食、無防護冒險走鋼絲等現象頻發，引發社會關注。 對此，官媒「新華每日電訊」發評論文章指，父母過早地把「走捷徑」的浮躁心態和功利思維灌輸給孩子，不僅會影響孩子的身心健康，更會傳遞出畸形的人生觀，在社會上形成不良的價值導向。

有的家長利用孩子博眼球、賺打賞。（新華每日電訊）

文章指，在「人氣、流量即意味著金錢」的當下，給孩子套上「流量枷鎖」、瘋狂打造「兒童網紅」的家長大有人在：有的家長利用孩子編段子，打著童言無忌的幌子，博眼球、賺打賞；有的家長製作表演腳本，靠譁眾取寵求粉絲關注；有的家長毫無底線，讓孩子大尺度跳成人舞。「兒童網紅」儼然已成網絡時代的新型消費品。

文章表示，兒童淪為「工具人」，父母漸成「啃小族」，與市場需求驅動、家長短視逐利、平台監管不嚴息息相關。正是在市場需求大、變現獲益快的刺激下，一些家長才把打造「兒童網紅」當成讓孩子和自己成功的「捷徑」，挖空心思迎合網民。殊不知，如此「啃小」就是「坑小」。

而針對此類問題，有關部門曾要求嚴格排查後台「實名」認證制度落實情況，嚴禁未成年人擔任主播。經過整頓，一些未成年人主播賬號在短視頻直播平台銷聲匿跡，之前上傳的違規視頻也被下架處理。但是，依舊有成年人利用平台監管漏洞，帶著孩子直播出鏡、拍視頻，組織「兒童網紅」客串主播賺取流量。

文章最後表明，兒童是國家的希望和未來，必須為他們的生長留下一片「淨土」，讓孩子們的童真免受網紅「名利場」的腐蝕。家長要擺正價值觀、育兒觀，摒棄功利短視的思想；公眾要擦亮眼睛，抵制「啃小」牟利。相關職能部門和網絡平台更應嚴格落實主播准入條件和年齡限制，加大對製作、傳播不良網絡信息行為的懲處力度。只有多措並舉、多方合力，才能留住孩子們天真無邪的快樂時光，讓崇高夢想在他們心中生根發芽。

有關部門曾要求嚴格排查後台「實名」認證制度落實情況。（新華每日電訊）

（新華每日電訊）