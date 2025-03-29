河南綠帽男花逾60萬娶美嬌妻！車被開罰單驚揭「跟別人共享女友」

花了許多錢，沒想到女友竟在外面跟人同居！河南省濮陽市一名田姓男子與女友交往多年，最終2人修成正果，雖然沒有領結婚證書，但已經付了聘金，也已經辦理婚禮，沒想到後來因為愛車被開罰單，意外發現女友出軌、且跟其他人同居，讓他氣炸了。



綜合內媒報道，田男2021年5月間認識了小他9歲的女友，2人很快陷入熱戀，且田男自認年齡較大，因此心中是以結婚為前提交往，期間不管女友有什麼需求，他都會盡力滿足。

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每次吵架時，女友都會要求田男轉帳，而他就算身上沒有錢，也會刷卡轉給對方，2人一直維持這樣的交往模式。

2024年間，女友突然要求田男，要在河南濮陽買一間房子，只要買了就同意結婚，田男經過思考以後，決定給女友15萬元人民幣（下同），作為房子的頭期款。

此外，為了表達誠意，田男還將這棟房子買在女友的名下，這讓女友、女友的父母相當滿意，雙方於是開始討論訂婚、結婚的細節。

田男一聽女友答應，立即同意支付22萬聘金，並且購買各種金首飾給女友。經過討論以後，2人2024年辦了婚禮，期間的這些開銷，也是由田男掏腰包支付，前前後後算下來，田男交往到辦婚禮期間，一共支出了60萬元人民幣。

田男交往到辦婚禮期間，一共支出了60萬元人民幣。（微博＠小莉幫幫忙）

不過，等到婚禮完畢，女友拒絕到戶政單位領結婚證書，也常常以各種理由不回家居住，讓田男感覺相當怪異。直到2024年4月間，女友駕駛他的車輛出門，被警方開了罰單，他上門取車時，才意外發現女友竟跟別人同居，且舉止相當親密，還一起回家過夜。

田男因此大受打擊，花了大量的金錢，最終卻打了水漂，且女方還堅決不承認出軌，讓他一想到這件事就氣得發抖。

田男將自己的經歷曝光以後，竟又有另一名苦主程男現身，2人經過比對，才發現交往的竟是同一位女友，等於2人「共享女友」。

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程男對此指稱，在2人交往期間，女友也曾提出買房的要求，因此他陸續轉帳了2筆2萬元、1筆1.5萬元、1筆1,000元，加上日常購買的包包、項鍊等配件，總共花費約6萬餘元人民幣，直到後來在網路上看短影音時，發現了女友跟田男的親密影片，才知道自己成了「小王（第三者）」。

事後2人一番調查，才知道女友其實還有更多男友，簡直就是「海后」。後續女方接了電話，卻堅決否認出軌，指稱與程男並沒有交往關係，不過程男拿出聊天紀錄，便立即戳破了對方的謊言。

目前田男已與女友對簿公堂。女友對此則表示，無論法院作出什麼判決，她都會遵從。

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