趙薇富商前夫黃有龍被爆「婚內出軌家庭教師」　早已生子另組家庭

內地女星趙薇2008年與富商黃有龍結婚，後育有1女。未料，近年傳出黃有龍欠下巨額債務，28日趙薇則在微博宣布2人多年前已離婚，「我們的婚姻關係在法律上早已解除。」並強調男方所有言論以及事件都與自己無關。如今更有人爆料，稱黃有龍疑似「婚內出軌家庭教師」另組家庭。



趙薇28日稱與黃有龍多年前已離婚。（IG@趙薇）

擁有10萬粉絲的內地部落客「踏浪之帆」近日發文，一開始先是感謝大家為趙薇發聲，隨後話鋒一轉，表示個人造孽個人擔，

黃先生的鍋，請他自己扛，不要都扣在趙薇身上了。

他還列出時間軸，稱「2019年趙薇就已經和前夫黃先生分居且在申請離婚了，可是黃先生在境外拖延日程避不簽字，2020年又因為疫情繼續耽誤，2021年出事以後，黃先生才簽字同意離婚。」並爆料「黃先生已經在境外重組家庭」，呼籲外界勿聽信、轉傳謠言。

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該篇貼文曝光後引發熱烈討論 ，另有網友留言表示，「前夫在婚姻期間出軌家庭教師，然後就一直在走離婚程序」，透露黃有龍和該名女子再婚，並有了孩子。不過趙薇和黃有龍皆尚未對此爆料回應。

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