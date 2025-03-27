王力宏遭車企INFINITI索償2000萬　因婚變醜聞僅代言35小時遭解約

金曲歌王王力宏2021年因前妻李靚蕾婚變一事，導致形象重創，直到2023年底才逐漸復出。



但他風波爆發前，他曾擔任英菲尼迪大陸（INFINITI）代言人，短短35小時內遭品牌切割，更被索賠2000萬元人民幣，品牌近期正式提告王力宏，案件預計在今年4月28日由上海市金山區人民法院審理。

王力宏擔任英菲尼迪大陸（INFINITI）代言人，短短35小時內遭品牌切割，一度被譏為「史上最短命代言人」。（INFINITI）

王力宏擔任英菲尼迪大陸（INFINITI）代言人，短短35小時內遭品牌切割，一度被譏為「史上最短命代言人」。（INFINITI）

王力宏擔任英菲尼迪大陸（INFINITI）代言人，短短35小時內遭品牌切割，一度被譏為「史上最短命代言人」。（太平洋汽車）

王力宏擔任英菲尼迪大陸（INFINITI）代言人，短短35小時內遭品牌切割，一度被譏為「史上最短命代言人」。（INFINITI）

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王力宏在2021年12月16日時，成為大陸英菲尼迪代言人，但前一天他表示已提出離婚申請，豈料2天後，前妻李靚蕾突發長文控訴，讓品牌方緊急解除雙方合作，被網友戲稱為「日拋型代言」。

對此，經理人向《TVBS新聞網》表示：

這是舊聞！且此前相關案件，我方已勝訴。如今英菲尼迪在當下重啟訴訟，時機點蹊蹺（這幾天他們有新車發表），動機難免引人揣測。我們律師團隊會積極應對，以法律辨明是非。

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