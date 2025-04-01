江蘇男塞15厘米青瓜入肛門治便秘　網民不信侃：大家都笑而不語

江蘇揚州市一名男子飽受便秘困擾，竟誤信網絡偏方，將整條青瓜塞入肛門，試圖刺激排便，結果青瓜滑入直腸無法取出，腹脹難忍的他只能求醫，由醫生通過無創手術將青瓜取出。



《現代快報》報道，3月27日下午，揚州市中醫院肛腸科主治中醫師陳嘯接診腹痛患者小黃。陳嘯介紹，小黃表示下腹部有墜痛感，在進一步咨詢病情時，對方一直有所隱瞞，但在耐心勸說下，小黃終於說出實情，原來他因為經常熬夜玩遊戲，又愛吃炸雞年糕等黏膩的食物，長期飽受便秘困擾。

3月26日晚上，小黃聽信網絡偏方，試圖通過將青瓜塞入肛門來刺激排便，但青瓜滑入直腸無法取出。他曾試圖取出青瓜未果，直至翌日中午因為腹脹難忍到醫院求診。

CT檢查發現小黃的直腸內有一個長約15厘米、直徑約4厘米的硬物陰影。（微信公眾號＠揚州市中醫院訂閱號）

CT檢查發現小黃的直腸內有一個長約15厘米、直徑約4厘米的硬物陰影。（微信公眾號＠揚州市中醫院訂閱號）

陳嘯檢查後，發現指檢可以發現直腸內有硬物，但大概離肛門有5厘米，無法直接取出。隨後通過CT（電腦斷層掃描）檢查，發現小黃的直腸內有一個長約15厘米、直徑約4厘米的硬物陰影。

陳嘯通過麻醉鬆弛括約肌，隨後使用軟圓鉗夾出青瓜，經過20分鐘的無創操作，完整地取出長達15厘米的青瓜。目前，小黃正在留院觀察。

醫生通過無創手術，完整地取出長達15厘米的青瓜。（微信公眾號＠揚州市中醫院訂閱號）

醫生通過無創手術取出青瓜。（微信公眾號＠揚州市中醫院訂閱號）

陳嘯表示，直腸有異物並不少見，每年醫院肛腸科都會收治一些患者，甚至有人造成大出血和直腸破裂，需要做大手術才能挽救。

陳嘯介紹，從肛門到肛管只有3至4厘米，再往上就會到直腸。一旦異物塞進肛門，肛門括約肌的收縮作用可能會將異物愈推愈深，進入直腸。直腸異物輕則造成直腸黏膜受傷出血、裂傷、肛門失禁，嚴重可造成直腸、結腸破裂引發腹腔感染、腹膜炎，甚至死亡。

不過，不少網民對小黃的「治便秘」一說表示質疑，「真的有人相信是便秘的原因嗎」、「真的是偏方嗎 我不信」、「黃瓜那麽粗怎麽能治便秘？不是吧？」、「大家都是笑而不語」、「全程看的菊花疼」、「告訴我這個偏方是從哪裏來的」。