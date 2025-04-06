Speed訪深圳│身體探出車頂天窗遭交警大聲喝止：下來！坐到車裏去

YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）開啟中國行並全程直播，引發全球網民的關注。5日他到達深圳進行直播，期間他坐車時把身子探出天窗，當場被深圳交警警告。



IShowSpeed到達深圳進行直播，期間他坐車時把身子探出天窗。（影片截圖）

IShowSpeed到達深圳進行直播，期間他坐車時把身子探出天窗。（影片截圖）

IShowSpeed當場被深圳交警警告。（影片截圖）

IShowSpeed一行有交警開路。（影片截圖）

據現場影片，Speed在深圳坐車時進行直播，習慣性地把身子探出天窗。當時有交警用普通話大聲警告：「人要坐進車裏，下來！坐到車裏面去。」

Speed被交警大聲警告後一面茫然，隨即坐回車內。

交警表示，「剛才你們的行為非常危險，人不能探出車窗外好不好」。然後車上一名男子以普通話連聲回應「不好意思」，交警則指示「往前走，把車窗搖上，不允許再這樣。你走中間車道，我帶你過去」。

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT。（影片截圖）

據早前報道，Speed在深圳期間走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT，他又乘坐比亞迪國產車仰望U8下河，大呼「OMG！OMG！Chinese Car did it！」

Speed在深圳直播期間回答網民提問，有網民認為香港行程應該安排得更好，他則回應，如果自己再到香港，會再給香港一次機會，但想去其他地區體驗一下。有不少網民認為，他此番回答顯示對香港行不太滿意。不過Speed亦有在直播中指出，在香港的漲粉數（增加的粉絲訂閱人數）超越在中國的任何一個城市。

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

此前眾擎機械人在春晚跳「扭秧歌」爆紅，Speed這次也跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」，讓圍觀群眾掌聲連連。

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

Speed和跟眾擎機械人一起跳「斧頭舞」。（影片截圖）

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3月24日起甲亢哥開啟中國行

本名Darren Jason Watkins Jr的Speed生於美國俄亥俄州辛辛那提市，今年只有20歲，是美國YouTube實況主暨饒舌歌手，聞名於線上直播，實況內容則以遊戲為主。

IShowSpeed中國行直播。

3月24日起，Speed開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。