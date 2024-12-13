女童誤吞水晶寶寶！家長不明沒不適怎要留院　醫生詳解情況多緊急

一歲半的玲玲誤食「水晶寶寶」，家屬緊急送至醫院急診就醫。在經住院禁食、接受靜脈輸液，並定時給予瀉劑後，沒有出現腹痛、腹脹、嘔吐等腸阻塞症狀，五天後順利出院。



水晶寶寶這類的玩具，還是別讓孩子接觸為妙：（按圖了解）



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水晶寶寶吸收水分後膨脹 當心嚴重腸道阻塞

台灣新竹臺大分院小兒部楊德亮醫生表示，玲玲家屬起初不解，孩子未有嘔吐、活動力差等情形，為何需要住院，經詳細說明根據過去在當地及外國多個誤食水晶寶寶的個案經驗，水晶寶寶在腸胃道中吸收水分後會膨脹至原本體積的20至30倍，造成幼童腸道嚴重阻塞，此情況需要緊急開刀移除，過去就曾有未緊急醫療處置死亡之個案。

幼兒未確認吞入異物是甚麼 大量飲水恐反致嚴重後果

楊德亮醫生解釋，家屬時常於幼兒異物吞入後，緊急給予大量飲水，但如水晶寶寶這類物品，主要成分為丙烯酸樹脂，是一種吸水性很強的高分子化合物，在短時間內吸收大量水分後，體積會迅速膨脹數十倍，甚至還會分裂成數小個，可能反致嚴重後果。

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三歲以下幼兒避免接觸水晶寶寶 3大危害不可不慎

楊德亮醫生提醒，若家中有三歲以下幼兒，應避免讓他們接觸水晶寶寶等細小物，家長也應隨時注意孩子們遊戲時間的安全，避免發生異物吞食、哽塞等憾事。

水晶寶寶對幼兒可能造成的危害包括：

腸道阻塞的風險

幼兒腸道較小，水晶寶寶迅速吸收腸液後會引起腹痛、腹脹、嘔吐等腸道急性阻塞症狀。

窒息風險

水晶寶寶也可能卡在呼吸道中，導致窒息缺氧。異物哽塞導致兒童窒息死亡風險極高，當兒童出現異物哽塞症狀，應立即施行「兒童哈姆立克法」。

化學成分危害

某些水晶寶寶產品成分標示不清，可能含有對人體有害之化學物質。

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