佛山銀主盤七折起拍　原業主為大毒梟　半年前被執行死刑

佛山一間銀主盤近日以七折起拍，但在室內圖片中，牆上懸掛的「戶主已槍決，父子兩命含恨九泉」白底黑字條幅，引起網民熱議。原來，該單位的原業主是已被執行死刑的大毒梟李俊鵬。



據阿里旗下司法拍賣平台顯示，該銀主盤位於佛山南海區季華七路2號怡翠玫瑰園17座，建築面積150.24平方米，另附停車場車位。綜合拍賣的參考價為1844852.77元（人民幣，下同），起拍價為1291396.94元。參與競拍的保證金為25萬元；增價幅度為6000元/次。

拍賣頁面顯示，該房產及車位將於5月12日10時開拍，競價周期為1天，但截至4月16日，報名參與競拍的人數仍為0。有意參與競拍者，可於5月9日15時預約看房，至少提前一個工作日預約，法院將保密參觀者信息。

阿里法拍平台提醒，本次拍賣的不動產由被執行人家屬佔有使用，本院暫未清場，可能存在客觀上的清場障礙。

競拍公告顯示，單位的原業主是李俊鵬，由汕尾市中級人民法院發布公告，執行裁定書編號為（2025）粵15執恢39號。該執行裁定書顯示，除了上述房產和車位外，李俊鵬還有兩輛車被判決沒收。根據相關規定，法院裁定拍賣、變賣李俊鵬名下的上述財產。

《廣州日報》報道，4月15日，汕尾市中級人民法院相關人員證實，前述銀主盤的原業主李俊鵬，正是當年陸豐甲子鎮的大毒梟。

網上信息顯示，李俊鵬從小離開家鄉，去往佛山闖蕩。經過多年打拼，李俊鵬曾創辦過資產千萬的公司，但他喜歡賭博，後來在短短一個月內賭輸千萬巨款，輸得傾家蕩產。

後來，李俊鵬在無業遊民林合益的誘惑下開始販毒，甚至要家人協助他走私毒品，父親負責聯絡搬運工，協調團夥內部；母親負責打理賬目，組成家族式的販毒團夥。

當時，李俊鵬在廣東多個大城市開設了皮包公司，用來掩護毒品交易。正是在李俊鵬的策劃下，將三噸毒品裝上漁船，想要通過公海途徑走私。

在2016年2月的一次收網行動中，李俊鵬從深圳逃脫，半年後其弟弟在佛山禪城區被捕。同年10月，廣東省公安廳發布懸賞通告，通緝10名重特大毒品犯罪在逃人員，李俊鵬排首位。2017年，經群眾舉報，李俊鵬落網。相關消息指出，李俊鵬已於2024年9月13日被執行死刑。