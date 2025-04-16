不止蜜雪冰城變綠　河北三河警徽也遭改色　官方：適配牆體

據此前報道，河北廊坊三河市城管部門要求將紅底門頭牌匾統一更換顏色，一家蜜雪冰城的招牌也變成綠色。事件引發輿論關註，有網民發現，當地的警徽也變成了淺金色，而非官方規定的正紅與深藍色。



標準警徽。（大象新聞）

據此前報道，有網民發布影片稱，三河要求所有牌匾不能使用紅色，城管口頭傳達，沒有任何依據。商戶需自行拆除，替換也沒有補償，一時原因成謎。甚至有蜜雪冰城的招牌也換成了綠色。

事件引發輿論關注，官方於4月15日通報稱，目前已對三河市委主要負責人免職處理，對侵害群眾利益、破壞營商環境的行為「零容忍」。

不過有網民就發現，不止是招牌，當地的警徽也變成了淺金色，而非規定的正紅色、深藍色和金黃色。

河北三河警徽也遭改色。（jimuxinwen）

根據2000年實施的《人民警察警徽使用管理規定》（公安部令第48號）第二條，警徽圖案由國徽、盾牌、長城、松枝和飄帶構成。國徽襯地和垂綬為正紅色，盾牌襯地為深藍色，長城、松枝和飄帶為金黃色。

根據2025年3月1日實施的《人民警察警徽國家標準》（GB 44506-2024）第4.2.1條，警徽中的國徽襯地和垂綬顏色應為正紅色，盾牌襯地顏色應為警徽藍，其餘顏色應為金色。

當地警徽已恢復正常。（極目新聞）

4月15日，內地媒體實地探訪後發現，當地警徽已恢復正常。4月16日，當地官方人士回應稱經了解，2023年10月三河市公安局西院建成時，安裝的警徽主要是為適配牆體顏色，達到協調的視覺效果。