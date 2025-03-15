內地港漂搵工難！10多年經驗、碩士學歷　寄100封CV竟得3個面試

在小紅書上輸入「港漂找工作」，你會得到如下結果，其中包含「港漂找工作好難」的筆記超過1382萬條，分享的境況大都不太樂觀 —— 前大企業員工求職不順在餐廳打工，投遞數百份簡歷石沉大海，港碩畢業求職4個月終於上岸……



（深圳微時光授權使用）

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最近，編輯聯繫了三位內地港漂：黎莉、韓芝如、鄧鳴，與他們聊了聊在香港求職的困境。

他們在內地均有多年工作經驗，遷居香港生活時間都不長，過去一年都經歷過坎坷的求職期。鄧鳴發現，香港就業市場「盤子本來就很小」，除了金融、貿易、航運等幾大支柱行業，大部分公司的崗位「一個蘿蔔一個坑」，能提供的就業機會十分有限。黎莉、韓芝如、鄧鳴以往的專業和經驗，都不在「支柱行業」之列。

「況且不少香港公司也在裁員，很多本地人都失業了」，黎莉說。內地經驗，能不能被香港職場認可？是不少遷居香港的中年港漂，面臨的困境之一。「你原來的經驗，在香港面試官眼裏基本為0」，這是黎莉、韓芝如、鄧鳴三人的共識。「很多人在內地已經做到了中高層，但是香港本地公司，不太會接受一個內地人直接空降過來做管理，畢竟內地和香港的商業環境、規則有很大差異。很多港漂只能找到初級職位。」

黎莉在香港生活一年左右，她觀察到，一部分通過高才通、優才計劃遷居香港的內地精英，接受不了「從頭再來」，最後只能選擇保險經紀人這一職業。在鄧鳴看來，內地港漂的求職困境，很大程度上要歸因於「資源錯配」。

最近兩三年，香港的海外人才招攬宣傳，「給很多人造成一種錯覺，好像香港的工作機會很多」。鄧鳴來到香港，也受這種「錯覺」的影響。在香港待了大半年，鄧鳴發現，香港想要招攬的海外人才有兩類，「要麼能服務香港幾大支柱產業，要麼在香港創業開公司，給本地創造就業機會」。可是，很多通過高才通、優才計劃或者一年制港碩進入香港的內地中產，並不屬於這兩類人才。

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找到第一份工作有多難

2023年年底，丈夫通過優才計劃申請到了香港簽證，去年春天黎莉和孩子作為受養人從內地中部省份遷至香港。夫妻倆遷居香港的目的，是想給孩子換個教育環境。

丈夫自己經營公司，未來考慮將一部分業務轉至香港，沒有在香港求職的訴求。在香港落腳後，黎莉花了兩個月時間，找到了一份「沒甚麼門檻」的客戶服務工作。兩個月間，黎莉前後投遞出110份簡歷，總共得到3個面試機會。後來她在社交平台的交流中發現「這根本不算甚麼」，內地港漂找工作，最起碼要投遞二三百份，甚至四五百份簡歷，花費三到六個月「很常見」。

從投出第一份簡歷，到最終拿到offer，黎莉經歷了一個預期不斷降級的過程。黎莉40多歲，在內地做過十幾年的人力資源工作，她原本計劃在香港找一份人力資源或行政工作。她碩士學歷，赴港前專門學習了粵語，英文也相當不錯，三語通（指普通話、粵語、英文）是香港大多數崗位招聘的基本要求。按她最初的想法，找一份對口的工作應該不太難。

「最開始我只找HR和行政兩個崗位，花了很多時間，投了很多簡歷，找了很久都沒有回音。沒辦法，只能放寬要求，只要是辦公室文職都可以。通勤距離的要求也越來越低，從走路就能到的，到坐車能到、離家近，再到更遠也行。」投出去的簡歷石沉大海，黎莉求職的網越撒越寬，最開始，她只在網上推薦的兩三個求職平台上找機會，到後來她開始搜尋香港所有能提供就業機會的平台，現場招聘會她也去過兩三次，小紅書上的招聘機會也不能放過。她最終找到的這份工作，就是從小紅書上得到的機會，「我發現小紅書是個不錯的渠道，願意來小紅書招聘的，一般都能接受內地人。」

兩個月的求職期裏，黎莉接到的第一個面試，來自香港一家學校，她應聘學校的行政崗位。面試官與她聊得非常愉快，還誇讚她粵語講得地道，她能體察到面試官的欣賞，樂觀地憧憬獲得offer，但最終未能如願。

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在香港生活一年後，黎莉大概能猜測出落選的原因。「香港很多本土化的公司、機構，不太考慮招內地人，這也不是歧視，只能說還不夠開放，他們不了解內地人，在招的職位本地人就能勝任，那他們自然會選擇本地人。我覺得這是訊息不對稱，缺乏了解導致的問題。」

黎莉最終入職的這家公司有大量的跨國業務，內地市場也佔了很大份額，「所以需要很多來自內地的員工，去跟內地客戶溝通」。因此，這家公司在招聘上態度開放，本土員工和港漂員工的比例也相對平衡。

年齡問題，也是黎莉求職的一大困擾。很多人在社交平台上分享過，香港職場幾乎不存在年齡歧視，這是事實。但一個40多歲的求職者，過往經驗不被認可，只能從最初級職位做起時，年輕問題就成為現實的困擾，「如果這個崗位沒有任何門檻，20歲、30歲、40歲都能幹，那公司為甚麼不挑年輕的呢？」在目前的部門，黎莉是年齡最大的員工，她也發現，自她入職之後，部門新招的員工都是20多歲的小年輕。

求職階段，小紅書上的一位網友，曾給黎莉推薦過一份工作，是香港一家中資機構的初級HR崗位。結果，招聘方明確地拒絕了黎莉，「說我年紀太大了」。黎莉發現，高學歷在爭取初級職位時，也未必能成為一種優勢。

她在面試那份學校的行政工作時，面試官就提出疑惑，「你這麼高的學歷，為甚麼來我們學校做一個普通行政崗位？」

在傳統的本土機構或公司，他們是很難理解這個事的。香港職場對學歷要求沒有那麼高，本地人的話，高中學歷也可以做辦公室職位。

黎莉也發現，隨着內地港漂湧入，在願意招收內地人的香港公司裏，已經形成了內地人之間的學歷內捲，「像我們公司，招香港人還是以前的學歷標準，但是招內地員工，要求研究生起步。要求是不一樣的。」

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經驗被「歸零」之後

本周，韓芝如正式入職新公司，這是她踏入香港職場的第一步。此前她在廣州工作，已經做到高管職位。

通過優才計劃拿到香港簽證後，韓芝如一邊在廣州上班，一邊在求職平台上尋找香港的工作機會。她去香港，是為了「換個環境體驗生活」。如此尋找了半年時間，「各個職級的工作都投了，一個面試通知也沒有」。最終她是通過內地的人脈，得到了香港一家公司的工作機會。這份工作的收入和職級都比不上以往，韓芝如還是覺得幸運，「身邊很多人，是沒有人脈的」。

韓芝如的慶幸與知足，折射出多數港漂更加困頓的求職現實。

黎莉在香港職場論壇上看到一些相關分享，「有人說，內地經驗對香港沒甚麼用，不止是兩地商業環境、規則的差異，同一個事情，香港有香港的做法，內地有內地的做法」。黎莉在找工作階段也發現，她雖然做過多年人力資源工作，但香港和內地的用工環境差異很大，勞動法規與辦公室規則都不一樣，她以往的經驗都很難匹配香港公司的要求。

今年春節前後，港碩還未畢業的鄧鳴，開始在求職網站上搜尋實習機會。到目前為止，鄧鳴只接到兩個面試通知，其中一個他懷疑是保險公司招攬經紀人的套路，拒絕了。另外一個來自某地產公司，第一輪面試做了一套「全世界通用」水的題目後，他還未等到下文。

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來到香港之前，鄧鳴在國內建築設計行業工作5年，參與過數個大型公共建築工程項目。在香港海外人才招攬計劃公佈的人才清單中，土木結構工程專才位列之中，鄧鳴在內地，從事就是結構工程工作。不過，在香港繼續從事老本行，鄧鳴對未來的職業空間不抱太大期望。以他對香港建築行業的了解，他以往的經驗和資歷招聘方未必認可。

以建築行業的專業資質為例，內地與鄧鳴專業相關的註冊結構工程師、註冊岩土工程師等證書，香港建築行業並不認可。作為結構工程師，鄧鳴要成為香港工程師學會（HKIE）的正式會員，在這一行業才能有大的發展空間。內地港漂要成為HKIE會員，最實用、可操作的途徑是Scheme A，Scheme A是指公司與HKIE簽訂合作協議，由公司推薦符合資格的員工申請HKIE會員。也就是說，你能先找到「與HKIE簽訂合作協議」的公司入職，才有可能成為HKIE會員。

但新港漂求職本身就是個難題，「你沒有HKIE資質，即便你在國內有很成熟的項目經驗，人家也不認，你還是得作為小白去求職。」社交平台上關於「港漂求職難」的討論中，內地與香港專業資質和相關證書不能互通互認，也是很多求職者的現實困擾。

不過，鄧鳴也不打算再從事建築相關工作，「土木工程畫圖跟工廠打螺絲沒甚麼區別，我來香港就是想轉行的」。他想在香港做銷售或者「跟資源接觸的工作」，因為「掌握資源的職位有話語權，上升空間也更大」。

黎莉在求職期間發現，相比學歷高低，香港公司在招聘員工時，更看重有無與職位相關的教育背景。她發現很多HR崗位的招聘啟事上，都特別列明瞭「有人力資源教育背景」，她雖然有多年經驗，但本科、研究生的專業與人力資源相關性都不大。為此，她還專門參加了一個人力資源培訓課程，一共10個課時，課程主要是對與香港勞動法相關的法律法規普及。

「當時還沒讀完，就已經到現在這家公司入職了。老闆聽說我有參加這個培訓，當時公司正缺一個hr，我剛進來時，老闆是把我當成小半個hr用的，一些跟內地業務相關的東西也會找我諮詢。」公司一直拓展內地業務，需要對內地更熟悉的員工。因此黎莉希望在這家公司實現內部轉崗，最終做回人力資源這個老本行。相比現在的客戶服務工作，她更熟稔也更擅長人力資源工作。

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就業環境

2022年年底，一位在香港工作數年的好友勸鄧鳴到香港發展，當時香港政府剛剛推出一系列積極招攬人才措施。鄧鳴聽了很動心，不過，他當時正參與一個大型公共建築項目，他決定跟完項目再做打算。去年年中，鄧鳴交了20多萬學費，進入香港某名校攻讀一年制碩士。這是他進入香港的「入場券」。他也考慮過優才計劃，後來聽說港碩畢業後獲得的IANG簽證，續簽更容易，便選擇了這一途徑。

他是衝着香港這個國際大都會的發展空間來的。大學畢業後，他一直在南寧工作，那些去了北上廣深發展的同學，讀書雖比不上他，薪資卻是他的兩三倍，他不甘心，決定到香港這個大平台「證明自我」。

在香港生活了大半年，鄧鳴對這個城市祛魅了，「亞洲四小龍的時代已經過去了」。「這裏遠沒有我想象的繁榮，感覺它在綜合實力、經濟影響力上，比不上以前了。」

一年制港碩的教學水準也令鄧鳴失望，為了實現轉行，他選擇了智能製造這一「萬金油專業」，「老師在課上講的內容很空泛，學不到甚麼精專的知識，這跟國內的成人教育差不多。」

「再說，香港也沒甚麼製造業。」 鄧鳴對港碩帶來的職業附加值，也不抱太多期望。「香港發展得比較好的產業就那麼幾個，它的經濟盤子不大。很多事情從執行層面上來說，我覺得遠不如內地。」

一些數據和新聞報道，一定程度上也能印證鄧鳴的判斷。2024年香港的GDP在中國城市中排名第六，排在上海、北京、深圳、重慶、廣州之後。今年2月，香港議員何君堯怒批相關部門建路貴且效率低下的新聞登上熱搜，何君堯表示，沒辦法接受香港相關部門需要花12年建成一條23公里長的北都公路，並且「還要花6.9億找所謂的專家？」

就業環境與經濟發展密切相關。

去年找工作期間，黎莉在香港逛過三次現場招聘會，一個是數碼港招聘會，一個是高才通招聘會，一個是安排在亞博館的招聘會。其中，高才通招聘會上提供的崗位較多，現場非常熱鬧，很多中資企業都在招聘，掛出來的崗位與「香港希望引進的人才方向」也是一致的。另外兩場招聘會黎莉感覺有名無實，「數碼港的招聘會上，很多企業的招聘位前都沒有掛出在招崗位，現場人也很少。亞博館裏的招聘會，現場三分之二的招聘公司都是保險公司」。

黎莉也聽本地人吐槽過，「香港很多公司都在裁員，本地人都找不到工作了，怎麼會考慮內地人呢」。前段時間，黎莉公司新招的一名職員，是剛畢業的香港大學生，據這名畢業生說，他是全班唯一一個找到工作的學生。

黎莉的公司與航運相關，這也是香港大力扶持的支柱產業之一，公司正處於上行階段，業務一直在擴展，因此才有持續的招聘需求。「這不能代表多數公司的用工狀態，很多公司的職位高度穩定，員工在一家公司工作幾十年，這是很常見的，除非有人離職，公司才能空出一個就業機會」。黎莉發現，雖然她所在的公司業務部門一直在擴張，一直在吸收新人。但職能部門的員工流動性極低，在公司待了二三十年的員工比比皆是。

鄧鳴認為，這與香港公司對員工的預期也有很大關係，「就是希望這個職位，同一個人能一直做到老，這跟內地很不一樣。比如一個IT工程師，開發了某個軟件，或者接手了某個程序維護，他就希望你一直做到退休。」

雖然就業機會有限，但黎莉喜歡香港的職場文化。一開始，黎莉很難適應香港的工作節奏，「沒有一分鐘可以休息的那種，每時每刻都在忙」，同事的狀態也是如此，不是在忙忙碌碌做自己那攤事，就是在跟同事討論業務」。

「在內地，我覺得一天工作下來還挺充實了，到香港以後發現甚麼都不是。以前你總有時間聊兩句天，摸會兒魚，這裏不行，工作量真的很大，你沒有時間也沒有心情幹別的，只想趕緊把事情做完。」

工作一年過後，黎莉逐漸適應了公司的工作狀態。黎莉很喜歡公司的氛圍，職場關係相對簡單，同事之間沒有甚麼勾心鬥角，她沒有聽到有誰私下講別人壞話。而且相比傳統香港公司，辦公室裏內地員工數量較多，這也讓她覺得平等舒服。

平等、務實的辦公室文化，是黎莉最欣賞這家公司的一點。「老闆沒有甚麼架子，同事跟老闆的溝通也很直接。以前我經常要幫上司寫報告，這邊沒有這個需求上司也沒甚麼廢話，基本上3分鐘就把事情說清楚了。」

充斥在內地公司的PPT和隨地大小會，在黎莉的辦公室是能省則省，「溝通很有效率，在哪兒都能交流，溝通完馬上就去做。不像原來的公司，沒事大家要開個會，做個匯報，整個PPT。內地職場很多形式化的東西，這裏是沒有的。」

（備註：為保護個人隱私，文中人物為化名）

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】