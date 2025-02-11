「AI主播」春節報新聞零失誤！真人主播將被取代？學者稱杞人憂天

春節期間，中國浙江省杭州的一檔新聞節目啟用「AI主播」進行新聞播報，且做到了「0失誤」，相關新聞引發陸網熱議，有播音主持專業的學生擔憂「被AI搶飯碗」。



中國央視節目中曾啟用尼格買提（中）、馬凡舒（左）、王冰冰（右）3名主播的Al分身。（微博截圖）

春節期間，杭州的一檔新聞節目啟用AI主播進行新聞播報。（微博截圖）

據內地媒體《紅星新聞》於2月9日引述「杭州綜合頻道」先前報道，杭州文廣集團2023年起佈局以AI為引領的創新發展策略，創建短影音AI生產實驗車間，並孵化出首個創新項目「智語數字人應用創作平台」。

該平台透過專業級真人拍攝採集，利用全新AI演算法實現人物及聲音復刻重演，打造廣播電視級超寫真數位人，同步實現從文稿到短片成片的智慧快速生成，製作播出中國首檔全流程AI電視節目《冠軍AI亞運》，《杭州新聞聯播》成為中國首支全數位人主持播報的聯播類新聞節目。

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據報道，在中國，從央視到地方電視台，利用AI技術復刻新聞主持人播報新聞的做法已有時日。此外，央視多檔節目也多次在2024年將AI製作的動畫用於新聞播報。在AI浪潮席捲之下，有中國網友對AI服務新聞工作點讚，但也有人表示質疑，認為AI技術對新聞倫理、就業市場提出挑戰。

對此，中國新聞學者劉海明表示，傳統新聞業擁抱新科技是好事，例如可以用數碼主播代班真人對深夜檔新聞及凌晨突發事件進行播報，節省真人主播的勞動力。他認為，AI會取代真人主播或記者是「杞人憂天」，因為AI主播實際上也是復刻真人主播，並不具備真人的思考能力和共情能力，不會導致真人主播乃至傳統新聞業職務大量消失的後果。他建議新聞從業者​​不斷學習AI技術，快速整合資訊抓取新聞點，以提高工作效率。

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