見工被問「為何想來我們公司」？網民稱「這答法」任何行業都適用

許多公司行號在面試求職者時，除基本專業知識，也會隨機問問題，考驗其反應力或是應變能力。



近期有網友表示，自己是學會計的，基本上各產業都能做，主要是看薪資、升遷制度等，他好奇詢問，若公司於面試時問「你為甚麼想來我們公司」應該如何回應？引來不少內行人提供建議。

面對這條見工面試常見的問題，你也許可參考以下的答法：（按圖了解）



+ 11

面試被問「為甚麼想來我們公司」怎麼回答？

近期有網友於Dcard發文表示，自己是學會計的，基本上各產業都能做，主要是看薪資、升遷制度等，他好奇詢問，若公司於面試時問，「你為甚麼想來我們公司？」，應該如何回應。

他表示，若該公司具特殊的成就或企業評價，這個問題很容易答出，但對於中規中矩的小公司，他就不知該如何回答，於是好奇詢問，除了「你們公司薪資我可以接受，所以想來試試看」，是否有更妥當的說法。

許多過來人紛紛提供建議：

・「這一題，是要知道面試者，對公司的印象跟看法，回答的時候，要描述一下公司的正面形象，在帶一下面試職務跟自己的關係，以及未來的展望，大膽一點可以加一點點小承諾」

・「這個問題不同產業職位可能回答都不一樣，如果真的做功課之後還是沒錄取，以我的經驗也不是壞事，畢竟價值觀跟公司不合進去也不一定開心」

・「我也是從事會計，如果是我就回答，因為讀本科系而且薪水穩定（因為我工作原本就不是往會計方向找的），加上覺得自己經過很多場面試以來，感覺也不太適合在金融業當業務」



也有內行人說：

・「公司會問為甚麼想來，通常是想看這個人的價值觀與規劃是否與公司發展或文化相符，如果公司具明確薪酬或升遷制度，或許就能滿足你回答的期待，可能會有更高意願僱用你，如果公司的升遷不易或有天花板，某種程度就有可能假設未來你會因為薪資因素選擇離開，不一定願意僱用。有時候面試問題的回應，還是要回到公司的狀況而定，當你用你的工作價值在選擇公司時，企業也在運用自身價值觀選擇員工。所以面試前的準備為何要搜集公司資訊目的也是在這裏」



至於為何面試時，公司都會提出這樣的問題，有網友指出：

・「關於『你為甚麼想來我們公司』，我之前面試有跟HR聊過，他問這題背後的目的是希望找個不易流動的人，了解你為甚麼想來這間公司，也是在了解你待在這公司的動機是否可以讓你久待」



【延伸閱讀，更多打工仔求職見聞】



見工｜別於首輪面試「傾人工」！3大技巧要學 適時扮儍免蝕底

+ 10

見工｜面試最怕面對傾人工部份？即睇HR教路 7大狀況見招拆招！

+ 19

搵工｜已獲取錄 卻仍想等心儀公司回覆？這6招應對HR絕不會失禮

+ 16

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「為什麼想來我們公司」怎麼回答？內行揭最佳說法，任何行業都能順利錄取】