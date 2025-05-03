21歲女生靠甜飲、西瓜減壓！長期攝入過量糖份「突休克」險死

中國河南一名21歲女性，日前突然感覺喉嚨像被掐住，喘不過氣，還嘔吐不止，沒多久就休克昏迷，被緊急送往加護病房。清醒後，醫生一問才知道，她平日都以飲料代替水，而且嗜甜如命，高糖水果及冰棒不離手，讓她體重暴增至115公斤，還確診「糖尿病酮症酸中毒」。



徐小姐每天至少喝三到四瓶飲料，連醫生也被嚇呆。（微博截圖）

徐小姐的外送訂單都是飲料。（微博截圖）

據《藍媒》視頻及《河南民生頻道》等內地媒綜合報道，河南鄭州一名21歲的徐姓女子長期嗜甜如命，外送清單也清一色全是甜食。她受訪時表示「上班上累了，我就點個奶茶啊，喝了就開心，不喝的就煩躁，就看誰都不順眼」。

但近日她身體卻突然出現異狀，先是喝水就吐，吐了又渴，喝了又吐。就這樣持續了三四天，她以為是胃出問題，但沒就醫只去藥房買藥吃，症狀依舊沒有舒緩。

幾天後的晚上，她突然呼吸困難、心跳加速，隨後休克昏迷，被緊急送往加護病房，確診糖尿病酮症酸中毒。她說「像就是被人捏緊喉嚨那種感覺，就喘不過氣，感覺要窒息了。結果晚上11點多的時候，家人幫我叫救護車」。

鄭州市中心醫院RICU主任醫生高延秋表示，「她到院時心率非常快，血壓也低，用着升壓藥，還插管，呼吸衰竭休克，嚴重的酸中毒」。

醫生一問之下簡直被嚇呆，因為她每天至少喝三到四瓶飲料，「就是用飲料代替水，可樂、雪碧、然後芬達之類的，三四瓶左右。我喜歡吃西瓜，這種糖分比較高的水果，喝點飲料啊，然後吃點雪糕。就是沒了就會買，就是會一直喝」。

醫生緊急提醒，長期過量攝入糖分，不僅導致肥胖，更可能引發糖尿病、心血管疾病等嚴重後果，別讓「糖癮」毀了健康！

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