女子投訴被空姐回「No Chinese」　國泰：菲籍空服員全程英語溝通

5月9日在小紅書又有一名女子投訴稱自己4月29日搭乘國泰紐約飛回香港的班機，遇到後排乘客不讓她調整座椅靠背，她用英文與空姐對話求助，對方卻屢次回應她「No Chinese」，後來空姐讓她更換座位卻換到一個無法充電的位子。



國泰航空回應《香港01》稱，經確認，事發於2025年4月29日從紐約甘迺迪機場飛往香港的CX841航班。國泰航空表示，當時一名菲籍服務員接獲一位顧客更換座位的要求，兩人對話全程以英文進行，過程中並未接獲任何對事件處理的不滿。



國泰航空表示，機艙服務員接獲要求及了解情況後，為了讓顧客享有舒適旅程，在確認前方有可使用的座位後，協助顧客更換座位．「我們得悉，整個對話全程以英語進行。由於該顧客以英語提出訴求，該名非華裔機艙服務員亦以英語回應，過程中並未接獲任何對事件處理的不滿。」

國泰航空強調，機艙服務團隊一貫重視服務質素，「而每名機艙服務員配戴的名牌，亦清楚標示該名機艙服務員可用以溝通的語言。每一個航班都有懂得英語、普通話、粵語及其他語言的機艙服務員，為來自不同國家及地區的顧客提供服務。」

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據了解，該女子表示，她事後寄信投訴國泰，要求空姐道歉，國泰航空贈送她6000飛行里數，她再次去信，國泰將贈送飛行李束調高至8500，但她強調自己需要的只是涉事空姐的一個道歉。

國泰航空則回應稱，感謝顧客的意見，「接獲反映意見後，我們的顧客服務團隊一直與該顧客保持溝通，解釋情況並提供所需協助。考慮到顧客的感受，我們亦提出向顧客致贈飛行里數以聊表心意。」

據此前報道，該小紅書女子Racheal撰寫四篇小紅書貼文，文中寫道自己搭乘4月29日紐約飛往香港的航班，後座乘客卻不願意讓他把椅子往後調，無奈之下，她決定尋求空乘協助，希望他們能出面協調。

Racheal指出，自己按下服務鈴後亮了十幾分鐘，竟沒有任何乘務員前來。大約十分鐘後，一位空服員終於路過，她我急忙叫住她，用英語向她說明情況，希望她能幫忙與後排乘客溝通。

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Racheal寫道，「她皺了皺眉頭，丟下一句『No Chinese』 我愣了一下，以為自己聽錯了，於是繼續用英語解釋我的困境。然而她似乎並沒有認真聽，反而再次重覆道：『No Chinese。』連續三次都是這句話！當時我又驚又氣，明明我全程用的是英語，她卻用這種話回應我。」

最終，該空服員安排Racheal換到一個空位，豈料該座位無法充電，Racheal後來在飛機上開始寫投訴信給國泰航空。

國泰航空回信則稱會針對事情展開調查，並贈送給她6000飛行里數的賠償，第二次則提高至8500飛行里數，但Racheal表示，自己希望得到的是空姐的道歉。

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