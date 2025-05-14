健身網紅山阿離世終年33歲　母親透露原因：願每個人都健康快樂

內地健身網紅山阿驚傳已於4月8日離世，終年33歲。山阿的母親透露，兒子生前患有抑鬱症，並稱「希望可恨的抑鬱症遠離人類」。



內地健身網紅山阿。（山阿抖音）

山阿驚傳已於4月8日離世。（山阿抖音）

山阿驚傳已於4月8日離世。（山阿抖音）

綜合內媒報道，山阿本名趙輝，是山西省中陽縣人，大學畢業後轉型為健身up主，以自律形象和健碩身材吸引大量粉絲。

據了解，山阿長期進行每日3小時以上的高強度訓練，嚴格控制飲食，甚至服用輔助藥物維持體態，而上述行為均被推測為抑鬱症誘因之一。

周一（5月12日），山阿的母親在社交媒體發布訃告稱，兒子已於4月8日離世，將生命停留在33歲，「他曾如一顆星，用溫柔明亮的大眼睛觀察這個世界。」

山阿的母親透露，兒子生前患有抑鬱症。（山阿抖音）

有網民表示，「『極端健身』導致的代謝紊亂、過度焦慮或長期心理壓抑是深層原因」。（山阿抖音）

今年3月底即山阿離世前一周，山阿曾發文稱「結束」。（山阿抖音）

山阿的母親還稱，「希望可恨的抑鬱症遠離人類，最想看到每個人都健康快樂！」但就並未透露是否與健身行為直接相關。不過，有網民表示，「『極端健身』導致的代謝紊亂、過度焦慮或長期心理壓抑是深層原因。」

值得一提的是，今年3月底即山阿離世前一周，山阿曾發文稱「結束」，如今被解讀為暗示性告別。

數據顯示，全球範圍內，約每20人就有1人患有抑鬱症。中國精神衛生調查顯示，中國成人抑鬱障礙終生患病率為6.8%，其中抑鬱症為3.4%，目前中國有超過9500萬抑鬱症患者。

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