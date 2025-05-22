中國遊客湧日本極輕鬆換國際駕照惹怒網民　當地要堵制度漏洞？

撰文：日本這些事兒
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最近，日本前數位擔任大臣河野太郎的社交媒體發言，引發了中日兩國網友的廣泛討論。他在5月12日深夜表示：將禁止沒有日本住民票的中國人，把中國駕照（駕駛執照）換成日本駕照。這意味著一個存在已久的「制度漏洞」，可能真的要被堵住了。

消息看似平靜，但背後的含義卻很不簡單：這個「換證捷徑」，多年來被不少中國遊客當成「高性價比」操作來使用，也形成了一條隱秘的灰色旅遊產業鏈。如今，隨著政策收緊，這條路恐怕快要走不通了。

河野太郎表示將禁止沒有日本住民票的中國人，把中國駕照換成日本駕照。（docomo.ne.jp）
河野太郎表示將禁止沒有日本住民票的中國人，把中國駕照換成日本駕照。（docomo.ne.jp）

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外國駕照免試換領：一個被濫用的「善意政策」

在日本，合法居住的外國人，可以透過名為「外免切替」的流程，用原籍國的駕照換領日本駕照。這個制度設立的初衷是好的——為了方便長期在日本生活或工作的外籍人士，節省他們重新考試的時間和精力。

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換證流程並不複雜：

核實視力；
參加一個10題的交通知識測試，答對7題就算通過；
完成一個簡單的場地駕駛測驗（比正式考試寬鬆很多）；
準備一些資料，例如駕照翻譯、居住證明等。

整個流程通過率約50%，很多人只要準備充分，短時間內就能拿到日本駕照。更重要的是，這張日本駕照可以花2400日圓（約120人民幣）再辦一張國際駕照——在《日內瓦道路交通公約》成員國都能合法駕駛，堪稱「全球通」。

於是，有些遊客甚至「反客為主」，乾脆飛來日本旅遊一趟，順手搞定一張含金量十足的駕照。

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遊客集體換證　旅行團應運而生

事情的走向，開始越來越「操作化」。早在2024年，富士電視台就在東京都的駕照考場門口拍到凌晨排隊的中國遊客。他們手裡拿著中國駕照，卻不是來旅遊觀光的，而是來換日本駕照的。更誇張的是，許多旅行社開始推出所謂「換證旅遊團」：全包服務，包括資料準備、翻譯、公證、預約考試、場地接送等，費用約在8萬日元左右（約合人民幣4000元）。客戶只需要「人到日本」，其他一切有人搞定。

有網友甚至調侃：

一趟日本旅行，玩了風景，吃了美食，還順便拿了個駕照，簡直不要太划算。

但這也讓問題浮現。

酒店地址成「居住證明」？系統竟預設有效

根據日本現行規定，換駕照時需要提供居住證明，一般是「住戶票」或能證明你短期住宿的文件。但漏洞就出在這裡。很多遊客用酒店地址註冊系統，而系統並不會進行嚴格核查。只要酒店願意配合，就算你只住兩晚，也能當換證的「居住地」登記。

問題來了：之後關於駕照續約、違規紀錄、交通事故通知等官方文件，都會寄到這個地址。但人早就離開日本了，酒店也不會給你轉發。這導致許多資訊直接失聯，管理系統形同虛設。這也正是日本政府越來越重視這個問題的根源：制度的初衷是信任，但現在卻成了某些人「鑽空子」的工具。

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數據告訴我們，這不是個小問題

日本警察廳的數據顯示：

2023年，以外免切替方式換取日本駕照的外國人高達5萬6022人，比十年前增加了兩倍以上；
其中，中國申請者佔比明顯，成為最大換證群體之一；
同年，中國籍駕駛人涉及的交通事故達3171宗，較2014年上漲約30%；
一些事故甚至造成重大社會影響，例如2023年8月北海道的「逆行遊客引發油罐車事故」，成為全國熱議事件。

這說明，這個「捷徑」不僅是管理漏洞，更可能帶來安全隱憂。

日本網友為何憤怒？信任體系被撕裂了

日本一直以來都是左側通行，駕駛規則與中國差異很大。而日本的駕照制度，也以嚴格著稱。要拿下正式駕照，通常需要花上幾個月時間、數十萬日圓培訓費，還有數次考試。但現在，有人只靠一本中國駕照、幾道題目和一個酒店地址，就輕鬆「曲線救國」搞到了日本駕照——這在很多日本人眼裡，是對制度嚴謹性的徹底嘲諷。

一些日本網友評論：

「中國不是日內瓦條約成員，卻能藉道日本拿國際駕照，是不是太隨便了？」
「日本駕照本應是全球最嚴標準之一，不能被輕易搞成『旅遊紀念品』。」

這些聲音雖然聽起來有些尖銳，卻反映出一個社會現實：當一個制度因為灰色操作而失去信任時，收緊監管就成了唯一的選擇。

河野太郎發話，中國遊客成為焦點

河野太郎在X上的原話是：

今後，不再允許沒有住民票的中國人，將中國駕照換成日本駕照。

雖然沒有官方通告，但這一態度，基本上意味著政策正在轉向「限制換證自由」。有中國遊客質疑：為何單獨限制中國？這是不是種歧視？也有人理性分析：如果是因為中國是右側通行、又不是《日內瓦公約》成員，那這項調整從邏輯上也說得通。問題不在「針對誰」，而是「制度設計是否合理」。

一些在日華人甚至表示支持：

剛來日本開車真的不適應，左側駕駛和中國完全不一樣，其實加強考核也是為安全考慮。

留給我們的反思：別再把規則當「漏洞」鑽

這個換證風波，其實只是跨國制度相容性問題的縮影。10年前的日本，辦駕照、開帳戶、簽證流程都相對寬鬆。那時的前提是信任。但隨著制度被「策略化使用」，便利性就會慢慢讓位給防範和限制。

今天的日本，越來越多流程需要證明「你不是來鑽空子的」，也越來越多中國遊客發現「想省事反而更麻煩」。制度的初衷，是服務真正需要的人。如果太多人把它當成「投機工具」，那終有一天，這扇門會對所有人關上。

跨國生活，本質是一種對規則的尊重。如果我們總想著走捷徑、搞操作，那就別怪別人對我們另眼相看。要真正融入一個社會，不靠手段，只靠行動和誠意。規則，是用來遵守的，不是「優化」的。在異國他鄉贏得尊重，從來不是因為我們聰明，而是因為我們可靠。別把本來可以通行世界的「便利」，變成了限制自己的「標籤」。

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【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】

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