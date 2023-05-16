恐怖！「澳門線上賭場」性感荷官直播中突「嬌喘癱軟」不知生死

一位正妹荷官在線上發牌時，突然摸頭嬌喘，下秒竟直接癱軟在位子上，有關照片近日也引起網友熱議，許多人紛紛直呼，「就直接下線了」、「緊張到心臟病發嗎」、「完蛋，直接倒莊」。



一位台灣網友在「爆廢公社」貼出截圖，只見身穿粉色洋裝的荷官，直接往後倒暈厥，一旁的工作人員則緊急上前關心。

原PO則寫下：「澳門線上賭場上線啦，性感荷官在線往生。」

翻查發現影片於2022年已曾有人在Facebook分享 點擊放大瀏覽該影片截圖：

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貼文瞬間破一萬人按讚，許多網友驚呼，「名副其實的倒莊」、「這個佔成是佔多大」、「陽壽局」、「線上你的心臟吧」。

事實上，這段影像在2022年7月已有人分享，當時這位荷官還正常在發牌，怎料到中途突然抱頭、嬌喘，結果下秒直接仰躺，不過這位荷官的病況及後續就無再傳出。

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