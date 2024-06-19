台網紅「滴妹」男友竟是非法賭場老闆　IG以「低胸美女荷官」吸客

台北市警方18日深夜查緝一間涉嫌酒吧掩護非法賭博，而出資人竟然就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，現場帶回負責人1人、荷官及賭客等約30多人，引起社會關注。



德州撲克線上直播平台的IG，有4614位粉絲追蹤，除了有賭客的照片外，還有許多爆乳荷官的火辣照。

「I.C Charlie查理」出資的德州撲克線上直播平台IG，可以看到有許多荷官穿著低胸V領上衣露出事業線，標題直接寫下「全台灣最騷的德州撲克美女荷官」、「全台灣最浪最騷的牌局」等語。（IG@6bet.pokerclub）

「I.C Charlie查理」出資的德州撲克線上直播平台IG，可以看到有許多荷官穿著低胸V領上衣露出事業線，標題直接寫下「全台灣最騷的德州撲克美女荷官」、「全台灣最浪最騷的牌局」等語。（IG@6bet.pokerclub）

以美女荷官作招徠 用詞露骨 點圖放大瀏覽：

+ 15

「I.C Charlie查理」出資的德州撲克線上直播平台，IG擁有4614位粉絲追蹤，今年4月份開幕，每周有2-3集精彩的賽事直播，還有爆乳美女荷官陪伴大家。

可以看到貼文有許多荷官，穿著低胸V領上衣，露出事業線，標題直接寫下「全台灣最騷的德州撲克美女荷官」、「全台灣最浪最騷的牌局」。

小編在貼文中寫道：「就問為什麼台灣的荷官發育都這麼好？害羞的各位跟我一樣打牌的時候眼睛都不知到要看哪裡嗎？下次就直勾勾的看就對了！贏了記得小費要給多一點。」

【延伸閱讀】恐怖！「澳門線上賭場」性感荷官直播中突「嬌喘癱軟」不知生死

【延伸閱讀】恐怖！「澳門線上賭場」性感荷官直播中突「嬌喘癱軟」不知生死

+ 8

警方調查，該賭場對外以「撲克協會」名義招募會員，再以進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃枱兌換現金。

警方進一步了解，發現該賭場是由3名撲克手出資經營，其中一名出資者竟是網紅「滴妹」交往5年的男友、同時也是台灣知名撲克手「I.C Charlie查理」。

警方進一步了解，發現該賭場係由3名撲克手出資經營，其中一名出資者竟是網紅「滴妹」交往5年的男友、同時也是國內知名撲克手「I.C Charlie查理」。（IG@charlie1019c）

警方進一步了解，發現該賭場係由3名撲克手出資經營，其中一名出資者竟是網紅「滴妹」交往5年的男友、同時也是國內知名撲克手「I.C Charlie查理」。（IG@charlie1019c）

點圖放大看更多查理及滴妹的照片：

+ 11

根據德州撲克相關網站「Monsterstack」指出，I.C Charlie曾在2023年就靠錦標賽獲利600萬台幣（約144萬港元），目前累積總獎金已經破千萬（約241萬港元）。

網站更稱他是將國外頂尖撲克教學內容帶進亞洲的第一人。

【延伸閱讀】6300萬粉絲遊戲直播主｢一條小團團｣傳被捕 疑與陳少杰涉賭案有關

【延伸閱讀】6300萬粉絲遊戲直播主｢一條小團團｣傳被捕 疑與陳少杰涉賭案有關（抖音@一條小團團）

鬥魚創始人兼CEO陳少杰被捕之後，一批鬥魚頭部主播暫停了直播，而後僅有幾位主播在停播數十天後宣布復播。今年3月，已停播一個多月的鬥魚知名網紅「一條小團團」確認被捕。（抖音@一條小團團）

點圖放大瀏覽：

+ 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】