9歲圍棋神童遭父家暴墮樓亡　村民曾勸阻也遭毆打嘆：孩子很懂事

福建省泉州市的圍棋神童朱宏鑫7歲時以9戰全勝的戰績，勇奪首屆「渾南盃」全國少兒圍棋公開賽的幼兒組冠軍，被外界視為圍棋的新星。



不過，5月20日（今日）有消息指，這名在不久前才升上業餘6段的9歲天才小棋手，已經在19日不堪輸棋後被父親家暴，墮樓結束生命。朱宏鑫就讀的「杭州智力運動中等專業學校」則證實朱宏鑫已經離世。內媒報道指，朱宏鑫所住村子的村民曾目睹朱宏鑫的父親施暴，但「他太暴力，勸阻者反而遭其打罵」，朱宏鑫的父親在村裏風評比較差。



校方工作人員遺憾表示，「學校非常痛心，孩子很有才華，與同學相處也很融洽。」對於「朱某是否遭父親毆打」的疑問，該工作人員稱，具體情況尚不清楚，目前警方正在調查，暫未收到正式結論。



朱宏鑫比賽時身上總是傷痕累累：

朱宏鑫有絕佳的天賦卻遇上一個家暴的父親，比賽時身上總是可以看到傷痕。（微博）

朱宏鑫有絕佳的天賦卻遇上一個家暴的父親，比賽時身上總是可以看到傷痕。（微博）

據了解，朱宏鑫不僅在7歲時就成為中國圍棋運動員，破紀錄以幼齡提前入讀相當於中學的「杭州智力運動中等專業學校」，還在不久前升上業餘6段。有棋友指出，以朱宏鑫的年齡9歲來推斷，未來也有很高的機會成為職業棋士。

朱某某老家同村村民透露，朱某某父親曾對兩任妻子實施過家庭暴力，對孩子管教嚴格，同村人勸阻其暴力行為反被打罵，在村內風評較差。

據朱某某老家同村的一位知情人士透露，朱某某自幼生活在福建泉州，因圍棋成績優異，2024年被杭州智力運動學校錄取。 「在我們眼裡，孩子非常有天賦，也很懂事。去年7月他去杭州繼續發展，沒想到傳來噩耗，我們都非常痛心。」

朱宏鑫在今年5月在浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽上輸了一盤棋，據說朱父對此大發雷霆，在現場拳打腳踢。（微博）

2023年，福建省泉州市的7歲小棋手朱宏鑫以9戰全勝的戰績，勇奪首屆「渾南盃」全國少兒圍棋公開賽的幼兒組冠軍，成為福建圍棋協會中年紀最小的棋手，被外界視為圍棋的新星。（微博）

父親無穩定工作 要求孩子高強度練棋

該知情人士告訴記者，朱某某父親有兩段婚姻，兩任妻子都遭受過家暴，朱某某應為其第二任妻子所生。

知情人士稱，朱某某父親與第二任妻子離婚後，朱某某和父親同住。朱某某父親在泉州當地沒有穩定工作，發現孩子有圍棋天賦後，要求其高強度練棋，並經常在朋友圈發布影片。

該知情人士稱，「在以前的影片裡，孩子做題時把鉛筆啃得滿桌碎屑，當時才四五歲，明顯壓力很大。本地圍棋班的家長也曾目睹他爸爸毆打孩子，上前勸阻也會被他罵。有一次孩子提出想見媽媽，他爸爸就以暴力威脅，孩子可能兩三年沒有見過他媽媽了。」

朱宏鑫不僅在7歲時就成為中國圍棋運動員，破紀錄以幼齡提前入讀相當於中學的「杭州智力運動中等專業學校」，還在不久前以9歲的年紀升上了業餘6段。（微博）

9歲圍棋神童朱宏鑫墮樓亡 輸棋被父親當眾踹打 手臂滿布傷痕

據此前報道，有網民指出，朱宏鑫在今年5月浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽上輸了一盤棋，被父親公開踹打，父親更失控地用腳直接踢向朱宏鑫心口，令他一度倒地不起，後來是一旁賽場的安保人員出面，朱父才停手。而即使是輸了一場棋，朱宏鑫在該比賽中，以88分的總積分奪得兒童C組的第一名。

該工作人員補充，「聽說其他家長在比賽中，也看到他父親因為孩子輸了棋，對他拳打腳踢，家長也當場勸誡他，也反映過（家暴問題）。」

網傳消息指朱宏鑫墮樓身亡。（網絡圖片）