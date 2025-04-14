「年輕歌手」發現罹癌1個月內離世　送葬隊伍看不到盡頭站滿山坡

又有年輕生命殞落！



來自大陸甘肅的音樂網紅鄭世杰，以改編少數民族東鄉語歌曲走紅，全網擁有近300萬粉絲，家人發訃告稱其已於日前病逝，得年28歲。據悉從其發現罹患胃癌到離世，不到1個月，讓粉絲噓噓不已。

甘肅網紅歌手鄭世杰日前病逝，送葬人潮一路從鄭家沿山坡到山頭上，放眼望去看不到盡頭。（微博影片截圖）

似預知自己大限將至曾留這「遺言」 點圖放大瀏覽：

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據《瀟湘晨報》報道，4月12日，鄭世杰家屬發佈訃告，透露其已於11日14時許在東鄉縣大樹鄭家的家中病逝，訃告中提到鄭世杰創作改編的東鄉語歌曲在網上廣為流傳，受到當地人們的喜愛好評。

鄭世杰葬禮已於12日舉行，網傳影片中，當地鄉親組成龐大的送行隊伍，一路從鄭家蜿蜒，沿著彎曲山坡小道連綿到山頭上，放眼望去看不到盡頭，也足見其在老家的聲望與影響力。鄭世杰去世後，短影音平台作品現已經全部刪除，只剩下他留給大家最後的告別信。

據好友透露，鄭世杰今年3月份才查出胃癌晚期，已經多發性轉移，即便去了眾多大醫院，依舊回天乏術，最後只能回家，離世前幾乎說不了話、吃不了飯，狀況非常差，如今驟逝留下4個孩子，令人惋惜。

陸媒此前報導，鄭世杰出生於1998年4月24日，甘肅東鄉一個貧困家庭，走紅前曾挖過蟲草、拉麵店打工，甚至擺攤賣水果，直到2016年鄭世杰看到家鄉朋友參加大陸央視音樂頻道《爭奇鬥豔》選秀節目，一時技癢改用東鄉語翻唱，就此打開網紅路，代表作品包括《拉麵哥》、《這輩子和你牽手到老》、《愛情不會永遠》等歌曲。

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