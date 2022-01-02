金字塔暗藏人類奧秘？考古學家揭「冥界通道」在這裡　有3條咁多

筆者數年前前往墨西哥市周遭參訪，第一個造訪的考古遺址就是提奧蒂華甘。在我要出發之前，國外媒體曾報導考古學家在提奧蒂華甘的太陽金字塔與月亮金字塔之間，發現了一條新的隧道，以及一個馬雅菁英墓葬。



當時，筆者寫了一篇文章解釋這兩個發現的重要性。對於被稱之為「冥界通道」的隧道，我用中美洲的神聖地景信仰來詮釋這個新發現的意義。

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就在前幾年，筆者跟著知名的馬雅銘文學家David Stuart，來到提奧蒂華甘實地考察。在這趟旅程中，我有機會親身走進其中一條提奧蒂華甘目前發現的隧道，還有負責發掘的考古學家現身說法，讓我對「冥界通道」有了更多想法，因此就寫了這篇實地踏查更新版，分享給各位！

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提奧蒂華甘有幾條地下隧道？

其實，根據考古學家目前研究的成果，整個提奧帝華甘已經發現了三條地下隧道。一條在太陽金字塔底下、一條在羽蛇神神廟底下，最新的一條則是在太陽金字塔與月亮金字塔之間。「提奧帝華甘的冥界通道是什麼鬼？」這篇文章內的新聞，就是在講最新的這條通道。

提奧帝華甘已經發現了三條地下隧道。（ScienceDirect）

這些隧道反映了整個中美洲世界的宗教宇宙觀。

首先，我們來看看太陽金字塔底下的隧道。上圖可以看到太陽神廟的剖面圖，以及這條隧道的平面圖。隧道從太陽金字塔入口，一路延伸至塔身下，終端相當接近神廟的中心點。

在隧道的中段，出現往左右兩側延伸的洞穴，終點處也有一個葉形的洞穴。有些研究者認為這兩處的洞穴可能是人為建造的，而非天然洞穴。既然如此，為何提奧蒂華甘人要大費周章的在神廟下建造洞穴呢？

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象徵人類起源之地的洞穴

從整個中美洲文化的角度來看，洞穴在宗教與宇宙觀中，一向扮演重要的角色。例如墨西哥谷地的最後一股勢力──阿茲特克人，根據他們的神話傳說，阿茲特克人認為他們的起源地──Chicomoztoc有一個「七洞穴」，人類就是從這些洞穴生出來的。

阿茲特克神話中的七洞穴之地（Commons）

隨後，阿茲特克人遵循神的指示，向南追尋神意之地（這⋯⋯是摩西的情節嗎？）。到了今日墨西哥市一帶時，他們看到神給的預兆，一隻老鷹站在仙人掌上，嘴上咬著一條蛇。於是，阿茲特克人便在湖上的小島定居，建立了鐵諾支提朗城，也開創了他們的霸業。

阿茲特克的「七洞穴」神話與提奧帝華甘太陽金字塔下的隧道與洞穴，兩者的形象是如此相近。在中美洲的世界觀中，世界的中心可能是一棵樹（例如馬雅，我在談帕卡爾王石棺蓋等文章都有提過），也有可能是「洞穴」。

洞穴被看作是世界的中軸，也是人類的起源。在提奧帝華甘最重要的太陽神廟下，建造一個人工的洞穴，無疑是在城市創造一個神聖的地景空間。這個模仿人類起源之地的洞穴也就是宣告，提奧帝華甘是世界的中心。

十四世紀時，阿茲特克人進入墨西哥谷地後，看見了早已荒廢的提奧帝華甘城，將之稱為「眾神的城市」。筆者想，這也剛好呼應了提奧帝華甘人的想法。

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筆者這次走進哪條隧道？

這次，筆者幸運地有機會參觀正在挖掘中的羽蛇神神廟隧道。這條隧道會被發現，是在2003年的一陣暴雨後，在地面上露出了一個洞，考古學家才進而展開發掘活動。於是，我們才發現亡靈大道末端的羽蛇神神廟地下，也有一條隧道。

這條隧道埋在六公尺深的地底下。如同太陽神廟的洞穴一樣，在隧道中段有兩個向側面延伸的小洞穴，而隧道的末端，也正好是神廟的中軸所在，被打造成一個充滿譬喻的人造神聖地景。可惜的是，目前洞穴內不能拍照，所以筆者只能用我拙劣的文筆描述給大家。

遺跡讓我們知道，提奧帝華甘人曾有意識的在隧道中引入水。在隧道中的水，可能代表中美洲的超自然世界觀念。人在通往死後世界或是超自然世界的路上，都必須經過一片水域，或是順著一條河流而下。這裡的水，我想就是體現這樣的宗教世界觀。

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整個宇宙都在隧道之中

而在隧道的牆壁上，提奧帝華甘人進口一種類似石英的石材，當光照在牆壁上，會讓整個隧道閃閃發光。這有可能在類比銀河，畢竟銀河也是超自然世界中的重要地景。

在隧道末端，有個十字形的人工洞穴。提奧帝華甘人利用石材，將底部形塑為一塊極度凹凸不平的地板。這個地面象徵著整個大地。在中美洲文化中，我們將大地想像為一隻鱷魚或是烏龜的背。這些動物的背都是凹凸不平的，就好像現實的馬雅世界，也是充滿凹凸不平的地表。

馬雅陶盤上，描繪著烏龜殼如同大地的世界觀。（Mexicolore）

同時，考古學家也在隧道中發現眾多的文物，有陶器、黑曜石、黃鐵礦、玉、綠松石。甚至還發現一組綠松石的人像。他們45度角朝上，看著太陽的運行點。考古學家認為這應該有其宗教的意涵。這一組綠松石人像非常可愛，筆者覺得日後有做為文創商品的潛力（？）。

考古學家在隧道中發現一組綠松石的人像。（the Yucatan Times）

總之，在提奧蒂華甘發現的這幾個洞穴，我們可以看見古代中美洲的世界觀，以人工的方式具現在城市之中。這些充滿隱喻的神聖地景，加強了這個城市的宗教權威，它們藉此強而有力的對外邦人宣稱：「我們提奧帝華甘是世界的中心，是人類起源之地，是一個超自然的神聖城市。」

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：馬雅人，原文：實地踏查！提奧蒂華甘的「冥界通道」】