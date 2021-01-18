已成乾屍仍讓人覺得美麗的「小河公主」　她的真正身份原來是……

小河墓地位於新疆羅布泊地區孔雀河下游河谷南的羅布沙漠，2004年被評為中國十大考古發現。當中有一具女性乾屍「小河公主」，屍身保存完好，一直以來被稱為「小河公主」，但原來「小河公主」並非真的是公主，那她的真實身份是什麼呢？（本文節錄自《文明的密碼──跟着考古學家穿越中國歷史》第五講〈小河墓地：羅布荒原上的中西文明交融之謎〉。）

文：李零（北京大學中文系教授）、劉斌（浙江省文物考古研究所所長）、許宏（中國社會科學院考古研究所研究員）等著

「小河公主」之謎

小河墓地的M11號墓保存得非常完整，這個棺上緊緊包裹着牛皮。當我一塊一塊揭開牛皮後，看到棺上面一塊塊的小蓋板，於是我試着揭開第一塊蓋板，揭開之後，發現了氈帽的頂部，這一部分保存得非常好；揭開第二塊的時候，整個氈帽基本上都暴露出來了，整體都保存得非常好，就像剛埋進去的一樣，這是一頂羊絨氈帽，柔軟漂亮，綁着氈帽的繩子在臉部兩側勒出兩條淺淺的印痕。

到第三塊蓋板揭開的時候，現場的人都不由自主地發出吸氣的聲音。那種感覺怎麼形容呢？在揭開這塊蓋板時，我離她很近，但她所處的那個時代，又離我如此的遙遠……當這塊蓋板揭起，我們相見的時候，呈現出來的那個時代的她會是甚麼樣子呢？

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就是在這種心情之下，我揭開了第三塊蓋板。大家突然安靜了下來，因為眼前的景象太震懾人心。驟然安靜之後，又不約而同地發出聲音來。「啊！小河公主。」有人這麼說，後來就這麼稱呼這具女屍了。

「小河公主」身上的斗篷保存得非常好，把上頭的小蓋板全部揭開以後，能看到保存完好的整個身體。她的眼睫毛清晰可見，眉毛彎彎，面部白皙，高鼻梁，略帶微笑，唇線細緻，身體豐滿，比我們之前發現的老祖母保存得還好，長得也非常漂亮，活着的時候可能更漂亮。

我們把她取了出來，又在室內打開斗篷細緻觀察。她身材豐滿，但肚子有一邊比較鼓，於是就猜想她是因難產而死的。後來將她帶回烏魯木齊，又專門聯繫醫院給她進行了CT檢查，才發現她並非難產而死，而是入葬時豐滿的身體遭到擠壓後，肚子被擠到一邊，才鼓起來的。

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「小河公主」其實就是一個普通人，但因為她的美麗，在大家心目中就被看成了漂亮的「小河公主」。她從身份上來講，並沒有甚麼特殊之處，她的埋葬方式、隨葬品都跟普通人一樣。

關於「小河公主」保存的情況，我們通過整體發掘，也做了一個分析。跟她同層位出土的有M13號的老祖母，她的臉部和腳部保存非常好。「小河公主」是通體都保存得比較好，但她出土的時候，不管是看照片，還是現場看實體，都能發現她的臉部及全身有一層白的東西。

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我們當時分析，她可能噴塗了一層白色的乳狀物，這到底是甚麼，現在還沒分析出來。可能由於噴塗了這個東西，她得以保存得比較好。不光是「小河公主」，還有其他的幾個例子都反映了這種現象。早期小河人可能用這種乳狀物來保存屍身，再加上乾燥的氣候和淺埋的方式，促使屍體快速脫水並保存下來。

「小河公主」的棺木也非常有特點。從整體來說，她的墓棺是兩個側板，我們在發掘過程中把墓邊也找到了。這種棺木的埋葬方式，是在沙地上先挖一個坑，把人放進去，再用兩個棺的側板合起來，把擋頭、擋尾插起來，然後用小蓋板蓋在上面，最後把牛宰了用牛皮包上。這就有一個問題了，這個棺木是沒有底的嗎？

為甚麼沒有底？一般的觀點說這是船形棺。我認為，人來自於甚麼地方，最後就要回歸於甚麼地方。所以棺的形狀像女性的陰部一樣，而墓主作為女性，她從甚麼地方來的，自然回甚麼地方去，因此棺沒有底。當然，這需要進一步的研究，聽聽其他學者專家的看法。

《文明的密碼——跟着考古學家穿越中國歷史》書本封面

書名：《文明的密碼——跟着考古學家穿越中國歷史》 作者：李零、劉斌、許宏等著

【本文獲「中和出版」授權轉載。】