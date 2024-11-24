杭州一名24歲的「美甲愛好者」姍姍（化名）無法容忍自己的指頭上「空無一物」，每隔三五天就得嘗試不同的「美甲」風格。



經過一段時間，姍姍突然發現指甲上長出一塊「異物」，起初她不以為意，但隨著時間流逝，這塊「異物」越長越大，逐漸形成類似名車Maserati瑪莎拉蒂標誌的「海神三叉戟」圖案，讓她感到不安，前往醫院求助。

內地美甲愛好者指甲驚現「立體海神三叉戟」 醫生警告：快切除！（01製圖）

三叉戟竟是纖維瘤 點圖放大看醫生解釋的成因及預防法：

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《都市快報》報道，門診中，因頻繁美甲而引起指甲問題的女患者不在少數，許多患者因為頻繁美甲還患上了灰甲（甲真菌病），這是一種由真菌侵入甲板和甲床引起的慢性感染性甲病。

不過，姍姍的病症並非灰甲這麼簡單，杭州第一人民醫院皮膚性病科副主任醫生鐘劍波診察後表示，經綜合評估後，這個類似肉芽組織的贅生物（腫瘤）是屬於甲周纖維瘤，建議姍姍「趕緊切除」！

鐘劍波認為，甲周纖維瘤大部分都是因創傷導致，結合姍姍的愛好，主要致病原因就是長期美甲：

美甲時，往往會在原有的指甲上覆蓋上一層穿戴甲，在穿戴甲的長期壓迫下，指甲底部就容易出現裂縫。

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鐘劍波進一步說明指，不恰當的美甲或過度頻繁美甲，會損傷到甲母質及甲母質周邊的組織，容易形成組織炎症和異常增生，增生的組織就會從縫隙中長出來，侵佔原有甲板生發部位。

鐘劍波強調，一片穿戴甲看似沒有什麼重量，其實對指甲會產生很大的負擔：

經常美甲的人會感到指甲表面變得粗糙和脆弱，許多指甲油本身含有會腐蝕指甲的甲醛等有害物質，加上美甲過程中，還要對指甲進行銼、拋光等，這些都會破壞指甲健康。

鐘劍波建議，愛好美甲的民眾最好間隔半個月到一個月，讓指甲有恢復的時間：「盡量少用穿戴甲，以免給指甲造成負擔，卸甲的時候不要暴力卸甲，防止對指甲造成二次損傷，並到正規的美甲店進行美甲。」

盡可能使用個人美甲設備或一次性用品，以降低受到感染的風險。」

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