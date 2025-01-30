指甲鉗成赴日遊客新寵　別只懂買關孫六　大師教你選購及正確用法

鋒利且價格適宜的日本製造指甲鉗，成為了備受訪日遊客喜愛的紀念品。日本國內市場份額最大的刀具公司「貝印」，據說在印度當地生產的產品銷量也在不斷增加。對此，我們採訪了貝印的「指甲鉗大師」，請她向我們介紹了指甲鉗的正確使用方法、選購方法以及產品背後的理念等。



日本指甲鉗成為赴日遊客的「新寵」

「大家知道指甲鉗的正確使用方法嗎？」在一場由刀具廠商貝印主辦的面向孩子們的講座上，講師這樣問道。筆者聽到後不禁心頭一震——活到現在，剪了幾百次指甲，還從未考慮過這個問題。

指甲剪顧問指導孩子如何正確修剪指甲（nippon.com授權使用）

勿全家人共用 簡單一招防「嵌甲」 點圖放大看看指甲鉗大師淺見芽生子的貼士：

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向身邊人詢問時，大家的回答大多是「指甲長了就剪」、「別人送的指甲鉗，已經用了十多年，也不知道是哪個公司生產的」之類，似乎沒有人特別在意這個問題。而且，全家人共用一個指甲鉗的家庭也不少。

指甲鉗在百圓商店就能買到，在便利店也不過500日圓（約24港元）左右。即便是日本市場佔有率最高的貝印的代表性品牌「關孫六」系列，其大部分產品的價格也在1000至2000日圓（約49至98港元）之間。有的人每個月會花幾千日圓保養頭髮，但一把便宜的指甲鉗卻能用上十幾年，毫無任何講究，這真是令人費解。

然而在國外，日本指甲鉗的名氣卻逐年上升，特別是在印度以及伊斯蘭國家等習慣用手進食的地方更是大受歡迎。據說作為價格適中的紀念品，大量購買回國的國外遊客越來越多。

學習正確的指甲知識 選擇適合自己的指甲鉗

借此機會，我再次拜訪了貝印公司的東京本部（千代田區岩本町），希望學習了解修剪指甲和選購指甲鉗的正確方法。接待我的是指甲鉗顧問淺見芽生子。在貝印，對於本公司的刀具、指甲鉗、剪刀等產品擁有豐富專業知識的員工，會被公司評為「大師」。目前，在指甲鉗領域擁有最高大師資格的僅有兩人，就是前文中為孩子們舉辦講座的山田規光久和淺見芽生子，足見其門檻之高。

淺見芽生子告訴記者說：

只有了解正確的指甲知識，才能選到適合自己的指甲鉗。然而，學校並不會教學生如何正確剪指甲，所以貝印一直在努力普及這些知識。

除了以貝印創立之地岐阜縣關市為中心，舉辦以小學生為主的「指甲鉗講座」外，指甲鉗顧問還會參加全國各地的各種相關活動和研討會，普及「正確修剪指甲」的知識。

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理想的指甲長度為0.5mm到1mm

指甲最理想的長度，是指尖和指甲尖端持齊平狀態。儘管會因人而異，但一般來說，指甲尖白色部分的長度保持在0.5-1mm最合適。

指甲主要由蛋白質構成，水分含量約為12%到16%，如果留得太長，指甲尖很容易乾燥、斷裂。有資料顯示，指甲尖長度如果保持在1mm以下沒有任何問題，但如果長到2mm，細菌數量將增至63萬個，若長到3mm時，可達340萬個。如果指甲斷裂，斷面不平整，還可能滋生更多細菌。

手指甲每天成長約0.1mm，腳趾甲每天成長約0.05mm。因此，較為理想的是，手指甲每5天到1週剪一次，腳趾甲每10天到2週剪一次。剪指甲時，一次大面積修剪的話負擔很大，最好一點一點地剪。此外，應注意讓刀刃與指甲面呈直角，依照甲尖中間部分、左右兩側和兩頭的順序，至少分成5次修剪成帶圓角的方形。

指甲問題的改善方法

對於嵌甲（甲溝炎），最好將指甲鉗成方形，保留指甲的兩角。指甲橫向拱起的弧度，由指甲向下的彎曲力和指尖向上的推力之平衡形成。如果彎曲力過強或指尖向上的支撐力過弱，就容易形成嵌甲。

此外，鞋子太緊導致腳尖受壓，或走路時習慣用腳後跟發力，指尖得不到鍛煉，以及缺乏運動等，都可能造成嵌甲。不剪掉指甲兩端，能夠分散指甲的向下彎曲力，也能更好地獲得指尖的支撐力，進而有助於改善嵌甲。

另外，指甲鉗的鋒利度非常重要。指甲由三層構成，如果指甲鉗較鈍，會造成斷面凹凸不平，導致指甲斷裂或分成兩層。使用鋒利的指甲鉗，剪指甲時刀刃與指甲面保持垂直，剪完再用指甲銼修整斷面，這樣做是保持指甲健康的關鍵。

當然，由於個體差異，所以沒有絕對正確的指甲修剪方法。淺見說：

指甲每天都在生長，了解並踐行保持指甲健康的方法，就是「愛護自己」。

指甲一般都是父母懷著愛心為孩子修剪，孩子們由此而學會修剪方法，並以這樣的方式代代相傳，所以，盡可能地傳承正確的知識和方法很重要。面向未來，淺見希望能幫助大家將這種做法更好地代代傳承下去。

多種指甲鉗組合使用

了解剪指甲的基本方法後，下一步，就是選擇適合自己的指甲鉗。指甲鉗大致可分為以下幾類：杠杆型、鉗子型和剪刀型。

在日本，杠杆型指甲鉗最為常見，刀刃多為「弧口」，便於修整形狀。在歐美，鉗子型是主流，用較小的力氣就能剪斷硬物，適合厚硬的腳趾甲。剪刀型則便於進行較為細緻的操作，適合嬰幼兒以及指甲易裂的人。

即使同為杠杆型指甲鉗，使用時也要注意尺寸。成年男性剪手指甲最好用中號，剪大而厚的腳趾甲時用大號更好。一家人的體型、指甲大小都不一樣，因此不宜於共用一把指甲鉗。

由於腳趾甲比較寬，因此比起弧口刃，平口刃或比較容易看清刀口的「斜平口刃」用起來更方便。有嵌甲問題的人建議用弧型的凸刃，先剪指甲中間部分，再修整兩側，剪成方形。此外，還有一種適合指甲小的孩子和女性的「拱形」指甲鉗，它的刀刃縱側面也呈弧形。而帶放大鏡的指甲鉗則受到老年人的好評。

淺見告訴記者說，她自己區分使用四種不同的指甲鉗。雖然有些並不常用，但因為東西不貴，所以常備一套也是不錯的選擇。

在印度市場熱銷

2012年，貝印公司在印度設立了法人，並從2016年開始生產刀具、剃刀和指甲鉗。其中，指甲鉗「KAI TSUMEKIRI」在市場上尤為暢銷。

印度有不使用叉、勺而用手吃飯的文化，因此貝印在指甲鉗上增加了用於清潔指甲內污垢的剔刀。此外在印度，人們認為指甲飛濺是不吉利的，因此指甲鉗上還增加了日本常見的收集指甲屑的盒子。這款指甲鉗定價199印度盧比，2023年銷售了約20萬個。

指甲鉗中的「工匠精神」

貝印根據尺寸、功能和海外市場需求，推出了400多種指甲鉗。淺見芽生子指出，貝印之所以在單價低、利潤薄的指甲鉗上投入如此多的精力，其原因之一，是「貝印創立之地關市傳承的刀匠鐵匠精神」。

關市是一座擁有約800年歷史的「刀具之城」。日本南北朝時代（1337-1392年），日本刀鍛造技術「美濃傳」在這裡誕生，和泉守兼定、被稱為「關之孫六」的孫六兼元等刀匠大師輩出。到了天下太平的江戶時代（1603-1868年），許多人轉而成為為平民百姓生產刀具、剃刀和農具等日用品的鐵匠，關市由此逐漸轉型為一座生產各種刀具的城市。直到今天，關市仍有大約300家大大小小的刀具製造相關廠商。

自古以來，日本刀便是一種神聖之物，常供奉於神社中。日本刀既能奪人性命，也被用於切腹自盡。而菜刀則是用於收下動植物生命的工具，因此在日本刀匠和鐵匠的世界裡，絕不容許偷工減料。淺見解釋道：

這種精神傳承至今，因此在製造指甲鉗時，也不可有絲毫妥協。

聽了淺見芽生子的一席話，筆者心情也為之一新，決定今後要正確使用鋒利的指甲鉗修剪指甲。

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