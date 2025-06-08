東莞涼茶舖添加布洛芬　老闆獲刑兼罰款

6月6日，東莞第二法院以3宗生產、銷售有毒、有害食品罪為例，提醒商家守法行商。其中，東莞有涼茶舖老闆在涼茶中添加布洛芬再銷售，被判緩刑1年。



《南方日報》報道，被告人黎某原是東莞市沙田某某涼茶店經營者。2024年，黎某在經營過程中，擅自將含有對乙酰氨基酚、布洛芬的藥粉添加入銷售的涼茶中。2024年3月11日，東莞市市場監督管理局沙田分局依法檢查沙田某某涼茶店，抽檢6款涼茶，並從現場起獲可疑白色粉末一包。

布洛芬緩釋膠囊。（視覺中國）

經檢測，上述抽檢的涼茶中，部分檢測出含有對乙酰氨基酚、氯苯那敏、布洛芬等成分，現場起獲的粉末中含有對乙酰氨基酚和布洛芬成分。2024年9月5日，民警將黎某抓獲。

最終，東莞第二法院認定黎某犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年，並罰款2000元（人民幣，下同）。

布洛芬是一種常用的非類固醇消炎止痛藥 (NSAID)，主要作用是止痛、退燒和消炎。它透過抑制體內引起發炎反應的前列腺素合成來發揮作用。常用於緩解頭痛、牙痛、經痛、肌肉關節痛以及感冒或流感引起的發熱。