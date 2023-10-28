內地高學歷父母、中產父母來港只為拼子女升學？棄高薪、再讀碩士

《施政報告2023》政府提到繼續搶人才，其中2022年12月推出的高端人才通行證計劃，當局將由今年11月起，擴大計劃的合資格大學名單至184間院校，增加的八間大學有四間與酒店管理有關，盼能振興香港旅遊也能吸引更多人才。據了解，內媒對高才通很關注，認為越來越多的高學歷和高薪人才流入香港。



今年9月，內地中產階層父母赴香港讀研究所的消息引發關注。內地中產家庭看重的是孩子升學的新可能，他們認為擁有香港永久居民身份的學生，有機會以較低的分數考入內地985、211大學，這在網絡上被稱為「普娃（普通資質的孩子）逆襲的首選之路」。

10月份，內媒報道「30歲+的內地人才流向香港：雞娃不如雞自己」文中提到，許多高薪高學歷的30歲以上父母申請高才通來港，其中有公司年收破億者，也有拿了美國籍的內地父母；同樣也是為了孩子的教育或為了跟在香港工作的孩子團聚而申請高才通來港，高才通審批速度很快，但唯一擔憂的是續簽的問題。

新一份施政報告提到，當局將由11月起，擴大高端人才通行證計劃的合資格大學名單，由原先的176間，增加八間至184間院校。（資料圖片）

高才通成菁英父母來港途徑：6到8成為了孩子

受疫情三年的影響，香港宣布優才、高才等多項人才引進計劃。據勞工及福利局，「高才通計畫」反應尤其踴躍，推出至2023年8月31日，已接獲約4.6萬宗申請，批出約3.5萬宗申請。有年滿60歲，電力專業的大叔也申請高才通來港想和孩子團聚，更努力用老花眼學習，轉換跑道去金融業。

內地媽媽美琪就讀於浙江大學，是市場營銷專業2005屆畢業生，2007年開始在深圳生活，目前開了一家自己的公司，她有一個九歲、一個四歲的孩子。她近日也申請高才通來港。美琪指出，身邊申請香港人才計劃的人，差不多80%都是為了孩子的教育。

內地父母赴港讀研風潮興起。（視覺中國）

美琪指出，自己的孩子是美國籍，未來可能選擇到歐美留學，或者通過華僑生聯考回內地讀書，香港可以給孩子提供雙語的教育環境，距離深圳近，而且養老和醫療條件相對較好，未來可以給孩子減輕負擔。

另一名媽媽孟理今年3月份申請「高才通計劃」，同樣是為了孩子未來的教育做鋪墊。孟理3月8日提交材料，4月11日獲批，5月初拿到香港居民身份證，整個過程很順利。孟理介紹，自己大學畢業後一直深耕美妝行業，在上海待了將近20年，擁有上海戶口，創立了自己的美妝公司，一年營收3到4億元。

孟理的兩個孩子。（澎湃新聞）

孟理組了一個媽媽群交流分析，「從群成員的訴求來看，60-70%的人都是以孩子教育作為出發點，年輕人則是想去香港看看發展機會。」

孟裡的兩個孩子從小就讀國際學校，她在香港和新加坡中反覆比較，最終還是選擇香港。因為拿新加坡身份，必須放棄中國國籍；但拿香港身份，還可以保留中國國籍。

孟理希望，未來孩子可以憑藉香港身份，通過華僑生聯考考到內地比較好的大學，分數線則會低很多；或者以本地生源的資格申請香港的大學，一年學費會便宜十幾萬，加上香港的大學會給本地生源80%的名額，競爭相對來說沒那麼激烈。

內地父母赴港讀研風潮興起。（視覺中國）

學歷不夠讀書來湊「雞娃」不如「雞自己」？

不過，優才、高才通的申請門檻其實並不低，年薪高於250萬港元，或者有全球百強大學學士學位，還是把一些家庭擋在了門外。去香港進修讀碩士從而獲取簽證就成為一種熱門的替代選擇。

《後浪研究所》採訪2021年申請香港碩士的露露，她說如今在深圳，身邊1/3的父母都在考慮申請香港身份，而曾經被嘲笑的「水碩」也作為一種獲取身份的途徑被一搶而空，「香港入境處身份證預約辦理已經排到了12月，太魔幻了。」

除了深圳父母，在北京互聯網龍頭企業（大廠）工作了15年的Lilian在38歲這年決定赴香港讀研究所。

Lilian分享來香港讀研取得身份的經過：

2018年，Lilian 7歲的女兒面臨小學擇校，她們全家從昌平搬到了北京海澱，租了個有學位的房子，每月房租8500元人民幣，但沒有北京戶口意味著女兒在小學五年級或是初二的時候，一是原籍讀書參加高考，二是上國際學校將來出國……這些在她看來都不是最優解。

Lilian認為，「我現在花的每一筆錢，長遠規劃都是為了子女教育做投資。」Lilian亦估算來港一年的開銷，讀研學費不到30萬元人民幣，衣食住行算50至60萬元人民幣，加起來大概80至90萬元人民幣。

內地中產階層父母興起來香港念碩士，取得香港身份為孩子教育鋪路：

續簽、香港生活成本高成內地父母隱憂？

對於眾多申請者而言，「高才通計畫」獲批並不算難，難的是續簽，以及拿到香港的永久居民身份證。有申請者擔心，「風風火火辭職赴香港逐夢，最後灰頭土臉回來。」

有申請者認為，港府關於續簽的說明比較模糊。如若不能續簽，意味著幾年的努力付諸東流，一時間難以回到原來的城市，需要重新找工作，社保、公積金面臨斷交。更麻煩的是，孩子的學習中斷，需要重新回內地找學校。

前述介紹的媽媽美琪也坦言，身邊大部分人擔心的還是續簽問題。由於香港的生活成本高、房價高，居住面積狹小，部分人不願意長期在香港生活，還是留在內地，平時主要通過做自由度、靈活度較高的兼職工作，或者遠端辦公獲得薪酬在香港繳納個稅。

生活成本：香港生活成本列世界第一，租屋、入油和飲咖啡的開支也是全球最貴。（Getty Images）

很多人對於一年內應該要在香港住夠多少天，獲得多少年薪，以及每年繳納多少個稅才能續簽並不清晰。美琪曾給香港特區政府入境事務處發過郵件諮詢續簽問題，得到的答覆主要還是綜合考慮行業平均薪酬標準、合理的居留時間等因素。

內地媽媽孟理坦言，「高才通計畫」發布後，很多人申請，但還沒有續簽的案例可以供參考，「大家都摸著石頭過河，自己也『打個樣』，給社群的人參考。」

議員促暫緩殺校 指：內地專才讓子女來港讀書

日前，有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校引發全港關注。選委界立法會議員尚海龍和鄧飛預計隨各類「搶人才」項目推行，來港插班生將愈來愈多，相信可緩解各年級收生不足的情況，促請教育局延緩對中小學的合併重置計劃。

75%輸入人才冀子女來港就讀 尚海龍鄧飛促暫緩殺校

有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校引發全港輿論關注。（夏家朗攝）

尚海龍和鄧飛就非本地人才子女在港接受教育做問卷調查，發現75.8%受訪者傾向讓子女來港上學，其中近4成有意讓子女入讀本地資助學校，盼教育局暫緩中小學合併重置計劃，足見內地磚才對香港教育制度的認同。

鄧飛建議政府加強宣傳香港的「素質教育」優勢，他指香港的教育制度雖有壓力，但仍十分關注全人發展，如有多個制服團隊讓學童參加，為學童心理支援等，相信可吸引內地人才。