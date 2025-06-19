夏至節氣將至，今年落在6月21日上午10時42分0秒交節氣，當天也是農曆5月26日。



夏至當天，太陽幾乎直射北回歸線，也是北半球白晝最長，黑夜最短的一天。

二十四節氣｜夏至禁忌＋開運教學 「1職業」這樣做有助衝業績（01製圖）

這樣做或對未來子女有害 天降橫財或飛來艷福要小心（點圖放大看教學相關部分節錄）：

+ 16

命理師柯柏成FB分享，夏至是24節氣中的第10個節氣，《周禮·春官》載：

以夏日至，致地方物魈。

周代夏至要祭神，祈求消除疫病和災荒。在古代冬至祭天，夏至則祭地，夏至雖熱，但要到大暑前後才是天氣最熱的時間。

柯柏成也點出夏至有許多禁忌，包括不要長時間曝曬在日頭下、不能熬夜、不能行房。

別過度曝曬

以科學的觀點來看，夏至陽氣最盛，日照強烈，古人更認為長時間暴露在烈日下會損耗元氣，造成中暑或疾病。

不能熬夜

夏至晝長夜短，古人強調「子時必眠」，中醫認為熬夜會加劇心火旺盛，因此夏至最好在子時（夜間11時）之前一定要躺平睡覺。

【延伸閱讀】這些生肖六月中旬起轉運「偏財正財雙豐收」屬羊人脈變現金（點圖放大閱讀）：

+ 6

不能行房

古人認為，夏至天地磁場在交換，當天受孕會導致胎兒發育不良，對小孩不好。有些奇門遁甲學派則認為，夏至行房會導致精神不振，得用好幾天的時間才能調養回來。

柯柏成老師分享，古代夏至要「祭地」祈求豐收，明清皇帝夏至會率領文武百官到地壇舉行祭典。現代人也可以在夏至拜土地公，祈求下半年豐收，尤其房地產相關從業人員更是要拜土地公，保佑有好業績。

純陽時吸收陽氣

老師也分享開運絕招，除了夏至起至農曆七月初一前，連續吃3天的桃子開運法，還可在夏至「純陽時」，也就是早晨5時至7時之間，面向東方對著太陽深呼吸9次，想像陽氣順行串流到全身，以增加純陽之氣，去除霉運，建議盡量走到戶外或公園去吸取陽氣，不得已才在家裡深呼吸。

天上掉下禮物恐是禍

老師也提醒，夏至一過就進入十二消息卦的「天風姤卦」，可能會有不期而遇狀況發生。可能是許久未聯絡的老朋友、老同學突然找你，或是飛來艷福或者是發財的小道消息，建議都別理會：

天上掉下來的絕對不會是禮物，從天上掉下來的大多是災禍。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】從竜樹諒預言到命理師警告 太陰化忌年恐引發「資產泡沫」破裂（點圖放大瀏覽）：

+ 8

延伸閱讀：

不用減肥了？三大生肖「天賜富貴肉」…人越胖財越旺

伏兵星來襲！「四生肖」職場危機重重…當心小人暗箭傷人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】