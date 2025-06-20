李先生眼睛小不能開小米SU7？被誤判疲勞駕駛「警報響了20多次」

6月17日，內媒報道，近日，浙江的李先生在駕駛小米SU7 Max汽車時，因他本身眼睛小，所以疲勞駕駛系統識別錯誤，以為他睡著了，多次引發了汽車內語音警報提醒「請專注駕駛」。



李先生表示，因為自己眼睛小，每次開車都會被系統提醒，「一路大概要提醒二十幾次，路程遠的話可能會一直提醒」。對此小米客服則回應稱，「該功能是為了更好的保護車主，我們每台車都有配備駕駛員監測系統，可能出現過於靈敏的情況，也可以選擇關閉。」



據了解，小米SU7 Max配備的駕駛員檢測系統，只要檢測到駕駛員閉眼、哈欠等疲勞或分心行為時，系統會判定駕駛員處於疲勞狀態，因而發出提醒。

小米SU7 Max

值得關注的是，小米SU7近日安全問題、系統問題一再引發討論。今年3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。

事件在4月1日廣為報道後引發極大關注，在香港上市的小米集團（1810）股價因此連續兩日大跌。按照最新市值計算，小米集團總市值近兩天縮水超1200億港元。

小米SU7自撞爆燃3死 公司股價連續兩日大瀉 市值蒸發逾1200億