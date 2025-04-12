小米SU7再起火引關注　警方拘捕逃逸司機　官方急回應：是被引燃

3月29日發生小米SU7於安徽高速公路上起火，造成車內3名女大學生死亡，引發內地輿論關注。僅僅一週之後，小米SU7再次出現起火事件，廣東湛江一輛小米SU7撞到兩名少年的兩輪電動車後逃逸，汽車隨後起火燒毀。這次小米官方趕緊出面切割，稱這輛SU7是被兩輪電動車引燃的，並對人員傷亡表達「深感痛惜」。



此前，安徽省銅陵德上高速公路3月29日深夜發生一輛小米SU7失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生疑似因為車門打不開，未能及時逃生，最終不幸喪命。各方網友猜測起火原因，懷疑與電池有關。該事件引發內地社會廣泛關注，至今，具體調查報告仍未公布。

廣東湛江一輛小米SU7起火。（微博）

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時隔7日，4月5日凌晨5時許，一名男子駕駛SU7途經廣東湛江市徐聞縣曲界鎮時，與對向車道一輛兩輪電動車發生碰撞，造成兩輪電動車上的兩名少年駕駛當場死亡，SU7則起火燃燒。

據警方通報，事故發生後，SU7駕駛逃離現場，後迫於公安機關的追捕壓力投案。目前，SU7駕駛已被逮捕，案件偵辦工作正在進行中。

有當地網友說，事發在清明節夜晚，當地路段一度封閉，且有幾段疑似為車輛起火後殘骸的影片在當地微信群內流傳，但公開平台現已無法找到。

對此，小米汽車回應稱，這輛小米SU7標準版是在駕駛員「手動駕駛」狀態行駛過程中，與一輛電動二輪車發生碰撞。「對於事故造成的人員傷亡，我們深感痛惜。」

這次事故中的汽車為什麼會起火？小米汽車表示，目前，現場勘查已完成，最終結論以相關部門報告為準。

「據初步了解，相關火情是碰撞後電動二輪車鋰電池嚴重擠壓和變形起火，再引燃事故車輛。」

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