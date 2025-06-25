有片｜男童地震仍不忘大啖食飯兼攞走飯餸　父：天生有點搞笑基因

6月23日，廣東清遠市清城區發生4.3級地震，不少人事後在社交平台上分享地震一刻的影片，但其中一段男童在地震時仍不忘大口地食飯的片段引起熱議，網民紛紛被男童「吃貨」的一面逗笑，「吃飽了才有力氣跑」、「胖總是有原因的」。



影片顯示，一名男童正與父親和弟弟在家中吃飯，感受到震感後，父親拉起弟弟迅速跑向屋外，男童先尾隨他們跑到門口，之後呼喊仍在家中的保母「地震了，快跑快跑」，當保母準備放下手中衣物離開時，男童竟一邊喊「飯還沒吃完」，一邊跑回餐枱旁繼續吃。

父子3人在家中吃飯，感受到震感後，父親拉起弟弟迅速跑向屋外，男童尾隨他們跑到門口。（影片截圖）

父子3人在家中吃飯，感受到震感後，父親拉起弟弟迅速跑向屋外，男童尾隨他們跑到門口。（影片截圖）

男童在門口呼喊仍在家中的保母「快跑」。（影片截圖）

當保母準備離開時，男童竟一邊喊「飯還沒吃完」，一邊跑回餐枱旁繼續吃。（影片截圖）

男童跑回餐枱旁繼續吃飯。（影片截圖）

男童跑回餐枱旁繼續吃飯。（影片截圖）

在父親的不斷呼喊下，男童還轉了一下餐桌，一手拿餸菜、一手拿着飯碗跑向門口，父親見狀立即怒斥「放回去」，男童只能將餸菜和飯碗放回餐桌，再吃了幾口餸菜後跟隨家人離開。

男童後來一手拿餸菜、一手拿着飯碗跑向門口。（影片截圖）

男童後來一手拿餸菜、一手拿着飯碗跑向門口。（影片截圖）

男童拿着飯餸跑向門口，父親見狀立即怒斥「放回去」。（影片截圖）

《極目新聞》報道，6月24日，男童父親李先生表示，大兒子天生有點搞笑的基因，自己後來翻看閉路電視紀錄，才知道發生如此搞笑的事情，「我當時很緊張啊，一直在叫他趕緊跑趕緊跑」，並稱大兒子原本想拿走的餸菜是燒茄子，「也說不上是最喜歡的，他就喜歡吃」。

李先生又稱，當時見大兒子拿着餸菜出門時，已立即讓他放回餐枱，「因為我們住在9樓，如果真的地震，怕拿著飯菜容易摔倒受傷」。他們安全跑到樓下，等了大概一小時，感覺沒有事便回家繼續吃飯，「因為肚子也都餓了」。

男童將飯餸放回餐桌，再吃了幾口餸菜後跟隨家人離開。（影片截圖）

男童將飯餸放回餐桌，再吃了幾口餸菜後跟隨家人離開。（影片截圖）

男童將飯餸放回餐桌，再吃了幾口餸菜後跟隨家人離開。（影片截圖）

李先生稱，大兒子當時還想回家中拿無人機玩，「我和他說，生命第一，安全第一，不要想著身外之物，地震發生時一定要先保證安全，逃到外面去再說」。至於為何保母如此淡定，「之前都沒有遇到過，不相信是地震了嘛」。

網民睇法：

美食的魅力

身上沒有一兩肉是白長的

他先帶著筷子跑，再帶飯菜跑

吃飽了好抗震麽

「不要迷戀財物」——小孩：我迷戀的是食物。

無論如何 都得吃飽

他還一直喊地震啦，快跑。完了自己還回去不要命的吃

難怪長成胖小子，地震也不耽誤吃。

胖總是有原因的

