01甘肅行｜蘭州高原夏菜設｢南北互市｣　每日1200噸供港僅需48小時

在粵港澳南方地區進入高溫濕熱的梅雨季節時，來自中國西北高原的新鮮蔬菜，已悄然擺上市民的餐桌。每天約有1200噸蔬菜從蘭州發車，僅需48小時，便可直達2300公里之外的深圳、香港等地。這些蔬菜的產地，正是坐落於青藏高原與黃土高原交界處的蘭州。



6月27日，《香港01》記者隨着粵港澳大灣區媒體採訪團走進蘭州國際高原夏菜副食品採購中心，一條以冷鏈為主、南北交錯的農業物流網絡讓高原夏菜進入灣區市場，更通過中歐班列，踏上前往國際市場之路。



每天約有1200噸蔬菜從蘭州發車，僅需48小時，便可直達2300公里之外的深圳、香港等地。

蘭州國際高原夏菜副食品採購中心副總經理陳紹來介紹，「蘭州的高原夏菜主要集中在每年5到11月供應，正好補上粵港澳夏季高溫高濕時段的空檔。」由於南方梅雨季濕熱難耐，不少蔬菜難以種植，而地處海拔1500米以上的蘭州，晝夜溫差大、病蟲害少、光照充足，形成「錯峰供應型」的冷涼蔬菜產區。

目前蘭州全市高原夏菜種植面積已達96.94萬畝，年產量突破220萬噸，僅僅是蘭州國際高原夏菜副食品採購中心，年交易額就達100.2億元，蔬菜吞吐量達158萬噸。中心註冊商戶約670戶，成為「北菜南運」的樞紐節點。

據陳紹來透露數據，目前每天全國各地大約有400台卡車從蘭州發車，每車30噸，相當於每日1萬2千噸蔬菜發出，其中供粵港澳地區的車次約40台，合計約1200噸左右。

據介紹，蘭州高原夏菜涵蓋大白菜、娃娃菜、西蘭花、紫甘藍等300多個品種，當中不乏獲得農產品地理標誌認證的榆中縣代表蔬菜。產品通過生鮮電商平台、港式連鎖餐飲集團等渠道進入港澳超市，成為灣區消費者熟悉的「信任標籤」。

在蘭州為粵港澳地區補上夏菜空檔的同時，來自南方的熱帶水果則為蘭州帶來更豐富選擇。「像荔枝、芒果、菠蘿這些南方水果，都是從廣東、海南經我們這裏往北走的。」陳紹來指出，蘭州正在構建「南北互市」的農產品集散格局，進出雙向流通。

經中歐班列銷往中亞

而這樣的互通並不僅限於中國國內。「高原夏菜現在出口量大概佔整體的10%左右，主要經由霍爾果斯口岸通過中歐班列，銷往其他國家，也有從大連、青島、廣東等地港口出海，遠銷泰國等東南亞地區。」陳紹來說，「從霍爾果斯走中歐班列，大約三天一班，比以前傳統物流節省時間很多。」班列的開通不僅提升了效率，也提高了品質與利潤，「對企業來說，時間節省了，出口的量也增加了，整體利潤自然就提高了。」

目前，蘭州高原夏菜產品已銷往全國60多個城市、80多個批發市場，出口國家涵蓋馬來西亞、新加坡、泰國、日本、韓國、吉爾吉斯斯坦等，真正實現了從黃土高原走向全球市場的跨越。

作為蘭州最具代表性的主導產業之一，高原夏菜早已不止是地理與氣候的產物，更是當地農業現代化的標誌。陳紹來表示，「從九幾年開始，我們是從一點一點慢慢發展起來的，剛開始只供內地的70多個城市，現在已經建立起整個粵港澳基地的供應網絡。」

蘭州國際高原夏菜副食品採購中心副總經理陳紹來

官方統計顯示，該產業已貢獻當地農民60%以上的收入，成為實質性的「致富菜」。截至2024年，全產業鏈產值達124億元，品牌價值約59億元，農民人均創收5000元以上。

一顆娃娃菜從黃土高原出發，或跨越南北，補足灣區餐桌的空檔；或橫越亞歐大陸，進入海外超市的貨架，冷鏈物流的持續建設是背後的關鍵推手。從田間到餐桌，蘭州建立起標準化、規模化的全流程供應鏈，對接市場多樣化的品質標準與採購要求。無論是出口標準還是粵港澳市場訂單，陳紹來強調：「每台車在出貨前都會由榆中縣農牧局設立的檢測單位把關，食品安全上都有保障。」