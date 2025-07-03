深圳首個高校獨研機械人亮相　南科大「南科盤古」實現人手臂功能

「您好，我是『南科盤古』。」在南科大機器人（機械人）研究院，人形機器人「南科盤古」正在親切地與人打招呼。這款機器人能實現智能交互、感知與導航、雙臂協同操作、視覺智能、交互禮儀等功能，高度擬人機械臂、多模態大模型、多模式智能交互是其特點，自主研發的仿人機械臂與靈巧手系統，能實現人的手臂的大部份功能。



「南科盤古」從樣機設計、系統集成、底層通訊，到控制架構與多模態智能交互，所有設計均由南科大機器人研究院獨立完成。這也是深圳地區首個完全由高校獨立研發的人形機器人。

南科盤古亮相。

今年以來，南科大從本科專業建設、跨學科課程改革，到前沿科研突破與產業應用落地，在「基礎研究—技術攻關—產業賦能」全鏈條發力，構建起教育科技人才深度融合的AI創新生態，為粵港澳大灣區AI創新提供重要支撐，正逐步成為國內AI人才培養與科研的重要高地。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】