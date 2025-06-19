上海26歲糖尿病患網吧通宵猝死　家屬索賠百萬元　法院判決引熱議

上海26歲的小雷在網吧通宵上網後猝死，其父母認為，網吧未盡到安全保障義務，於是將對方告上法庭索賠近百萬元（人民幣，下同），而網吧則稱小雷身體不適時，店長曾4次勸離遭拒，因此主張死者本人要承擔全部過錯。

閔行區人民法院審理後認為，死者在本案中責任更大，需自身承擔80%的主要責任，網吧工作人員未採取撥打急救電話或報警等進一步救助措施，要承擔20%責任，向家屬賠償近40萬元。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，網吧提供的閉路電視紀錄顯示，2024年11月15日下午，小雷在房間內嘔吐4次。晚上10時許，小雷更脫掉上衣，赤裸上身反覆在椅子上呻吟、翻滾，還多次從座椅上跌落。

次日凌晨，小雷長時間赤裸上身躺在地上，發出虛弱的呻吟聲。直到翌日上午11時，工作人員發現他失去意識緊急撥打醫療救護電話120求助。盡管竭力救治，小雷最終仍不幸死亡。

工作人員曾為小雷急救。（瀟湘晨報）

小雷的父母與網吧協商賠償不成，便一紙訴狀將網吧告上法庭。他們認為，網吧沒有盡到安全保障義務，小雷多次出現暈厥、倒地等明顯異常狀況，但網吧沒有及時干預，才導致兒子死亡，他們要求網吧承擔一半的責任，賠償99萬5千餘元。

原告委托訴訟代理人稱，小雷從第一次被發現倒地（約為凌晨2時）到次日上午10時交班，期間長達8小時，小雷曾4次從椅子跌落地，每次管理員都在短時間發現，並將小雷扶到椅子上，「期間也沒有撥打110、120，最寶貴的救援時間耽誤了」。

小雷曾4次從椅子上跌落地，管理員每次都在短時間發現並將他扶回椅子上。（新聞坊）

網吧抗辯稱，小雷剛出現身體不適時，店長就曾4次進入包間勸離，但都遭到拒絕。另外，小雷在清醒時曾表示自己血糖高、身體熱，要躺在地上降溫，因此管理員發現他躺在地上時，還以為他只是「躺地上降溫」。

網吧還提出，小雷明知自己是糖尿病患者卻放任進食，漠視工作人員的勸阻，才是導致他死亡的核心原因。因此，小雷本人要承擔全部過錯。

店長第一次勸小雷離開。（瀟湘晨報）

店長第二次勸小雷離開，曾讓他到酒店睡覺遭拒。（瀟湘晨報）

店長第三次勸小雷離開，曾讓他到醫院求診。（瀟湘晨報）

店長第四次勸小雷離開，曾稱下次會禁止對方到網吧。（瀟湘晨報）

據介紹，小雷在2022年查出糖尿病，一般會在用餐前打針胰島素針劑。不過，小雷在出事前倉促出門，他在涉事網吧3天裏只帶了一支胰島素。

被告委托訴訟代理人認為，糖尿病是一種慢性疾病，患者需要嚴格控制飲食，規律用藥，按時按量注射胰島素。小雷作為一名至少患有兩年以上該疾病的完全民事行為能力人。應當對其行為及身體狀況有所預見。

閔行法院經審理後認為，小雷對自己的健康管理存在重大疏忽，在本案中責任更大。網吧工作人員雖對小雷多次勸離，但未採取撥打急救電話或報警等進一步救助措施，沒能防止悲劇發生，應當承擔一定的責任。

閔行區人民法院新虹橋（商事）法庭法官王蓓。（瀟湘晨報）

法官同時指出，涉案網吧還違反《互聯網上網服務營業場所管理條例》第二十二條規定，擅自把營業時間延長到通宵，為小雷滯留網吧提供條件，增加其死亡風險。

法官表示，考慮到死者作為一個完全民事行為能力的人，在自己知道有基礎病，需要每天打胰島素的情況下，他也沒有按時打針，也沒有對自己的身體健康做到認真負責的態度。最終，法院酌定死者自身承擔80%的主要責任，被告網吧承擔20%責任，向家屬賠償近40萬元。

網民睇法：

自己沒有自制力，打個遊戲打通宵，就賴上別人了。

誰逼他通宵了

「剛出現身體不適時，店長就曾四次進入包間勸離，但都遭到了拒絕」，就這還要賴人網吧

最後還是要賠40萬嘛？網吧老板真夠倒霉的。。

自己作踐自己誰攔得住

天吶，還要通宵守著他嗎難道 如果通宵守他網吧人員自己嘔吐出事了，誰負責呢

26歲的成年人了，自己作死還怪網吧？那也要怪家長沒看好「孩子」才對吧

