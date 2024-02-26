裁員｜一覺醒來就被炒掉？別喊無辜　或是你之前忽略了4大徵兆

這幾年因為大環境影響，各行各業吹起「裁員潮」，然而在公司裁員之前，會有任何徵兆嗎？



英國人力資源諮詢公司的就業專家吉姆·摩爾（Jim Moore）就統整了4個公司在裁員前的徵兆，同時他也建議，如果發現任何蛛絲馬跡，那就要隨時更新自己的履歷，以防不時之需。

若留意到以下的徵兆，打工仔便要有被解僱的心理準備：（按圖了解）

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上司開始密切用電子郵件溝通

根據《每日郵報》報導，英國人力資源諮詢公司Hamilton Nash的就業專家吉姆指出，如果你的上司突然密切發電子郵件給你，而不是當面跟你溝通，那可能就要有所警覺。從老闆的立場來看，如果之後涉及到就業法庭，這些郵件就會成為有用的證據，吉姆建議，這時應該保護自己，同步將郵件備份。

工作量突然增加

如果你突然發現，上司開始增加你的工作量，而且達到的標準上升到「不切實際」的水平，那就有可能是即將遭到裁員的警訊。吉姆建議，如果是這種狀況，可以禮貌性的和上司進行溝通，或許能避免狀況往最壞的情況發展。

發送郵件時同時傳送密件副本給其他上司

吉姆表示，這是管理層正在製作書面紀錄，將用來作為裁員之用的前兆，他建議，這時候要確認任何口頭談話、電子郵件都要留下紀錄，同時也要注意自己的言行，不要被上司抓到任何小辮子。

突然被調到新部門

這可能是上司想要把你調離重要計畫的前兆，如果你感覺到不對勁，建議可以和上司直接溝通，表明你想要分配到「高價值、有影響力」的工作，這樣你就會知道後續的發展。吉姆提醒，這時候也要開始將電子郵件跟口頭溝通的內容記錄下來。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一覺醒來就被裁員！專家曝解僱前「4大徵兆」，做好這動作不怕突然失業】