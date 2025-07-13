網約車開冷氣要加錢？　乘客投訴無用　司機：開不開空調我說了算

近日，江西南昌一名網民稱，其在乘坐網約車時被司機額外收取3元「空調費」，且司機表示屬「自願消費」，事件隨即在網上引發熱議，有關話題更登上熱搜。實際上，網約車收「空調費」並非首次引發關注，搜索社交平台可見，來自北京、杭州、遼寧等地的網民都曾在小紅書發帖，指自己曾被司機收取空調費，且即使投訴，平台也未見有任何處理或懲罰措施。



有內媒在南昌市走訪調查後發現，「空調費」收費並不普遍，但也有不少司機表達不滿。

在八一館附近，司機熊師傅直言：「以普通新能源車為例，充滿電的狀態下，全天可以跑500公里，開空調的話可能只能跑400公里。」他認為，在平台長期推出優惠劵及壓低乘車費用的情況下，抽成未減反增，司機收入被壓縮，可能令部份司機為多賺錢而另設收費。

有網約車司機直言，開空調需要另付空調費。

有網約車司機直言，開空調需要另付空調費。

「平台的高溫補貼只在中午十二點到下午兩點之間，而且每單補助還不到1塊錢。」另一名司機高師傅則指出，這段時間乘客本來就不多，加上補貼金額少，實際到手每月不足300元，根本無法彌補開空調帶來的損耗。高師傅亦提到，「一旦被乘客投訴，平台處罰很重，這麼幹（加收『空調費』）的人很少。」有司機會因此選擇提前聯絡乘客商量能否開空調。

針對空調費爭議，4家不同網約車平台的客服人員均表示：「乘客在乘坐網約車時，不需要支付『空調費』。如果收到乘客被收取『空調費』的投訴，嚴重情況下，我們會對收取『空調費』的司機作出停運3天的處罰。」

有網約車司機直言，開空調需要另付空調費。

儘管平台回應明確，但部份平台在用戶對司機的評分選項中，將「車內溫度、配合開空調」列為乘客可評價項之一，似乎暗示司機有提供空調服務的義務。而部份司機則認為這是不合理的要求。

在小紅書平台，一名自稱「廣州滴滴司機彭哥」的司機發佈影片直言：「特惠一口價的訂單，開不開空調就是由他說了算」，並稱「花多少錢就享受多少服務」，「沒付空調的錢就不會給開空調」，「想要服務就不要打特惠價的訂單，一口價的訂單就是沒有服務」，並強調開空調「不是網約車的義務」。

乘客方面則質疑，空調費屬於變相二次收費與強制消費，指出車資應涵蓋基本服務內容，包括空調使用。

是否應該開空調、單獨收費是否合理亦引發網絡討論。有部份網民認為，應該管控平台：「什麼事都要司機和乘客買單叫車平台抽點抽少一點不就可以了」「主要就是平台抽成太多了」「中國的一切商業模式就是捲得大家都只能維持生計，賺不到錢」。還有網民擔心，給了空調費，未來還有折舊費、清潔費等各種亂象。

還有網民提到，「順風車」、「特惠車」、「一口價」類型的網約車都不能要求司機開空調，否則就會被收取空調費或者被拒絕，而即使向平台投訴也不會有任何懲罰或者管理措施。

西南交通大學公共管理學院副教授王斌指出：「不能僅僅停留在『司機找藉口、乘客倒苦水』的口舌之爭上，而應多方參與、共同發力。」他認為，平台為低價競爭將運營成本轉嫁給司機，導致司機收入下降，壓力增大，亦是拒開空調的根源。

至於政府是否能對這一現象進行管控，電南昌市交通管理局工作人員表示，網約車平台的定價及收費由市場決定，交通管理部門並無指導權。

律師胡青春則指出，司機加收空調費是否違法，需視雙方是否有明確約定。但平台亦有責任確保司機提供合乎標準的服務，「其中包括按照乘客意願提供空調服務」。