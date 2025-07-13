廣州足球隊翻譯猝死　生前疑被日籍教練職場霸凌　妻子發文維權

廣州英華思力足球俱樂部翻譯徐進，今年6月1日疑因超負荷工作猝死，年僅42歲。7月12日，徐進妻子程佳在網上發文控訴，丈夫生前曾遭受日籍教練芳賀敦職場欺凌，「在萬般無助之下，全家老小流著血淚哭訴，希望討回一個公道」。



7月12日，程佳在其微博帳號「昨日藍風」發布長文，表示丈夫徐進作為廣州英華思力的翻譯被日籍教練長期職場霸淩，最終猝死。

文章稱，徐進於2013年開始擔任職業球隊主教練翻譯。2024年7月至2025年6月1日，徐進就職於廣州英華思力足球俱樂部有限公司，作為13梯隊主教練芳賀敦的翻譯。

徐進（右）生前照片。（微博＠昨日藍風）

芳賀敦（左）。（微博＠昨日藍風）

5月30日晚上11時起，芳賀敦教練因翻譯工作開始無理指責和侮辱徐進，5月31日早上班時間，芳賀敦教練再次無理指責徐進與其發生肢體衝突，後來更謾罵徐進。6月1日，徐進突發猝死。

程佳表示，徐進生前身體狀況非常好，體檢無任何基礎病，學體育出身，經常進行體育鍛煉，踢足球2至3小時，爬山6至7小時都毫無異樣。事發後，廣州英華思力足球俱樂部有限公司迅速配合芳賀敦教練解除勞動關係，並在家屬尋找芳賀敦的過程中幫助其打掩護，縱容其返回日本。

程佳表示，芳賀敦教練因翻譯工作無理指責和侮辱徐進。（微博＠昨日藍風）

程佳表示，芳賀敦教練因翻譯工作無理指責和侮辱徐進。（微博＠昨日藍風）

程佳表示，作為家屬只想搞清事情的來龍去脈，想了解徐進是如何被活生生的凌辱致死，「但讓人寒心的是經多次溝通，公司均以各種理由推諉責任，避重就輕，至今未對徐進猝死原因作出合理解釋」。

程佳又稱，日籍教練與中國翻譯待遇差距過大，中國足球青訓體系存在嚴重失衡，「公司冷酷無情，拿著高薪工資的日籍教練囂張跋扈，欺辱中國翻譯；拿著普通工資的翻譯兢兢業業，事無巨細，堪比私人全能助理，還被百般挑剔霸凌，實在可悲！」。

資料顯示，廣州英華思力足球俱樂部成立於2023年7月，由秦英體育注資並成為最大股東。該俱樂部以「堅持南派足球與世界現代先進足球理念相結合」為宗旨，主要開展10歲至18歲青少年精英青訓，業務範圍覆蓋職業足球、業餘足球及校園足球人才輸送。