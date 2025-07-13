服裝不當？韓著名Coser上海表演太搶眼　疑遭大陸同行舉報趕出場

南韓知名Coser Yasal日前受邀參加在大陸上海舉辦的Bilibili World動漫展，為手機遊戲《棕色塵埃2》進行表演，但因表現太辣太搶眼遭同行檢舉，最終被迫離場，引發網絡熱議。



據了解，Yasal在Instagram擁有14.7萬追蹤者，在X平台（前身為Twitter）更有29.2萬追蹤者，以精美還原的Cosplay裝扮聞名各大動漫展。然而，在活動現場，由於觀眾的目光和鏡頭都集中在Yasal身上，讓其他大陸Coser感到不滿。

南韓知名Coser Yasal日前受邀亮相上海Bilibili World動漫展。（微博圖片）

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有大陸Coser隨即以「服裝不當」、「在未成年觀眾面前做出暗示性動作」為由提出檢舉，指控Yasal：

「現場起碼還有未成年，而且看穿著暫且可以說是還原角色，還刻意做出性暗示引導動作，就很有問題了。」



檢舉事件發生後，Yasal第二天只能穿著便服T恤到場協助販售並與粉絲合照。但情況並未就此平息，她隨後又因工作簽證時間等問題遭到檢舉，最終不得不離開會場。隨後引發不少大陸網友為Yasal抱不平，紛紛留言「這是嫉妒吧」、「專業度直接碾壓中國Coser」、「支持良幣驅逐劣幣」，還有網友起底出舉報人，疑似就是與Yasal同台的大陸Coser。

對此爭議，Yasal在X平台以中文回應：

「非常感謝大家給予我們的喜愛與支持。但也懇請大家不要再提及我們展台的Coser以及其他Coser了。希望大家能夠幫助我們的Coser們，在這次愉快的活動中留下美好的回憶。最後也請大家多多關注《棕色塵埃2》的展台，所有的Coser都非常珍貴，請大家給予更多的愛與支持！謝謝大家。」



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